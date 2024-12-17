Бойся добавок: чем опасны популярные новогодние закуски

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Нутрициолог Русанова: новогодние закуски содержат много вредных веществ

самые вредные новогодние закуски

Фото: 5-tv.ru

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Продукты с содержанием эмульгаторов могут привести к дисбактериозу.

Обожаемые многими новогодние блюда могут быть опасны для здоровья. Перечень закусок, от которых стоит отказаться при составлении праздничного меню, озвучила в беседе с Lenta.ru врач и клинический нутрициолог Дарья Русанова.

Эксперт советует отказаться от покупки продуктов с содержанием большого количества добавок и низкой пищевой ценностью. К таким относятся колбасные изделия и имитированная икра, а также паштеты, консервы и другие «намазки» с полок магазина. Эти продукты лишь ненадолго утоляют голод, хотя при этом очень калорийны, отмечает Русанова.

Перечисленные «лакомства» содержат в составе искусственные красители, стабилизаторы, усилители вкуса, ароматизаторы и эмульгаторы. Последние способны растворять защитную оболочку полезных бактерий кишечника, что может привести к дисбактериозу.

Альтернативой станут лишь натуральные продукты, например, нарезки из цельного мяса и рыбы. Они создают меньшую нагрузку на пищеварение. Конечно, если употреблять в меру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не переедать в новый год.

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