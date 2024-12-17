Умер актер из «Властелина колец» Дэвид Уитерлей

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 27 0

Знаменитости было 86 лет.

Умер актер из «Властелина колец» Дэвид Уитерлей

Фото: Фото из открытых источников

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Умер известный актер Дэвид Уитерлей. Об этом сообщила газета The New Zealand Herald.

Уитерлей прославился своими яркими ролями в культовых проектах «Властелин колец» и сериале «Зена — королева воинов». Его мастерство перевоплощения и способности создавать многогранные персонажи сделали его любимцем зрителей и заслужили признание среди коллег по цеху.

Дэвид ушел из жизни в возрасте 86 лет. Прощание с легендой кино состоится 19 декабря. Место и время его захоронения пока неизвестны.

Поклонники и фанаты Уитерлея массово выражают свои соболезнования в социальных сетях. Многие отмечают, что актер был не только выдающимся артистом, но и человеком с добрым сердцем, который всегда поддерживал своих коллег. Его творчество и значимый вклад в искусство будут жить в памяти тех, кто ценит кино и телевидение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что экс-муж Седоковой покончил с собой в хостеле в центре Москвы.

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