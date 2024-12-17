Не так уж и страшен: ложка майонеза может быть полезна для здоровья

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 17 0

Елена Соломатина: в ложке майонеза содержатся полезные вещества

на что способна ложка майонеза

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вопреки расхожему мнению, майонез может быть полезен для здоровья, ведь содержит в составе полезные кислоты и витамины.

Майонез, приготовленный на оливковом масле, богат омега-9 жирными кислотами. А масло подсолнечника в составе насыщает соус витамином Е, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, если майонез приготовлен из натуральных ингредиентов и в нем отсутствуют трансжиры, то умеренное потребление соуса положительно скажется на сердечно-сосудистой системе. Этому способствуют содержащиеся в составе жирные кислоты омега-6 и омега-9. Кроме того, всеми любимая заправка способна защищать клеточные мембраны от повреждения — это уже заслуга витамина Е.

Майонез всегда готовят из яиц. Они являются источниками витаминов А, Е и D, а также богаты белком. Впрочем, это не главная ценность соуса — белок не усваивается полностью из-за действия авидина, который присутствует в сыром яичном белке, а содержание витаминов в одной ложке слишком мало, чтобы оказывать ощутимый эффект.

Несмотря на то, что майонез богат полезными веществами, употреблять его следует с осторожностью. Переизбыток омега-6, например, может стать причиной развития атеросклероза, отметила диетолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как майонез сокращает срок годности известного новогоднего салата «Оливье».

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.00
0.09 108.34
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:05
Россия поднимет вопрос о теракте в отношении генерала Кириллова на Совбезе ООН
21:37
Не так уж и страшен: ложка майонеза может быть полезна для здоровья
21:15
Ничего хорошего не желаю: как Шаляпин заступился за Ивлееву
20:49
Настоял невролог: Анна Седокова находится в больнице в состоянии аффекта
20:28
Не идет на поправку: у Бориса Щербакова диагностировали проблемы с суставами
20:10
Всероссийская премия «Служение» поможет развитию сотрудников муниципалитетов

Сейчас читают

Крылышки - минус 3 минуты жизни, газировка - 12, хот-дог - 36: врач рассекретила продукты, приближающие смерть
Теория WTF: почему 2025 год обещает быть ужасным во всех смыслах
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год