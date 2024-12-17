Не так уж и страшен: ложка майонеза может быть полезна для здоровья

Вопреки расхожему мнению, майонез может быть полезен для здоровья, ведь содержит в составе полезные кислоты и витамины.

Майонез, приготовленный на оливковом масле, богат омега-9 жирными кислотами. А масло подсолнечника в составе насыщает соус витамином Е, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, если майонез приготовлен из натуральных ингредиентов и в нем отсутствуют трансжиры, то умеренное потребление соуса положительно скажется на сердечно-сосудистой системе. Этому способствуют содержащиеся в составе жирные кислоты омега-6 и омега-9. Кроме того, всеми любимая заправка способна защищать клеточные мембраны от повреждения — это уже заслуга витамина Е.

Майонез всегда готовят из яиц. Они являются источниками витаминов А, Е и D, а также богаты белком. Впрочем, это не главная ценность соуса — белок не усваивается полностью из-за действия авидина, который присутствует в сыром яичном белке, а содержание витаминов в одной ложке слишком мало, чтобы оказывать ощутимый эффект.

Несмотря на то, что майонез богат полезными веществами, употреблять его следует с осторожностью. Переизбыток омега-6, например, может стать причиной развития атеросклероза, отметила диетолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как майонез сокращает срок годности известного новогоднего салата «Оливье».