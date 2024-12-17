Не запивать горячее холодным: несколько советов, как сохранить зубы в праздники

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Стоматолог Шелудкова: для сохранения зубов важно не запивать горячее холодным

как сохранить зубы в праздники

Фото: 5-tv.ru

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Обильные застолья в новогодние праздники могут пройти бесследно для здоровья, если соблюдать некоторые правила, уверена врач-стоматолог Виктория Шелудкова.

Чтобы сохранить здоровье зубов в период многочисленных застолий в новогодние праздники, важно придерживаться некоторых правил. О них врач-стоматолог Виктория Шелудкова рассказала в интервью изданию aif.ru.

Как объяснила специалист, в данном вопросе важно учитывать термические, механические и химические свойства пищи, о которых хорошо знают те, кто придерживается лечебной диеты. К примеру, на здоровье зубов негативно влияет, когда человек ест горячее и запивает холодным. И наоборот. Кроме того, не стоит злоупотреблять кислыми маринадами. Блюда с ними лучше всего отставить в сторону, а возле себя поставить пищу с нейтральным соусом из постного масла или йогуртом.

Также для здоровья зубов важны и напитки, которым человек отдает предпочтение. К примеру, крюшон, пунш, компот, морс, лимонад нарушают кислотный баланс, подпитывают присутствующие в полости рта бактерии и негативно действуют на эмаль. В их числе и газированные напитки. Из-за большого содержания углекислого газа может также разрушиться зубная эмаль. Чтобы этого избежать, лучше всего подобные напитки пить через трубочки.

Особое внимание стоит обратить и на сладости, которыми наверняка захочется побаловаться в новогодние праздники. Но и они таят в себе опасность, ведь способны также разрушать зубную эмаль, провоцировать кариес и пародонтоз. Лучше всего и вовсе отказаться от сладостей, но если сильно хочется, то стоит обратить внимание на пастилу, мармелад, зефир, сухофрукты, мед, джем и халву.

Вместе с тем, не стоит открывать бутылки алкогольных напитков зубами. Высок риск повредить их. Как посоветовала стоматолог, в новогодние праздники нужно по-прежнему соблюдать гигиену полости рта: чистить зубы, ополаскивать полость рта, пользоваться зубной нитью, а также жевательной резинкой без сахара. И тогда после новогодних праздников зубы будут целы.

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