Изменения связаны с возвращением в Белый дом избранного президента Дональда Трампа.

Помощь Украине вместо США теперь координирует НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в руководстве альянса.

Решение готовилось уже давно, а связано оно с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Поскольку он уже не раз обещал урезать военную помощь Киеву.

Впрочем, эксперты уверены, что от перестановки слагаемых ничего не изменится. Новые поставки оружия все равно в большей степени будут зависеть от желания Вашингтона, а не функционеров НАТО в Европе.

Пока же распределением уже закупленного для Киева займется специальная структура альянса численностью в 700 сотрудников. Они будут работать в штаб-квартире в Бельгии и на логистических базах в Польше и Румынии.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.