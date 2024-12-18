В России запретят продажу БАДов без госрегистрации на маркетплейсах

В России усилят контроль за продажей биологически активных добавок. Как выяснили «Известия», в сентябре будущего года, БАДы, не прошедшие регистрацию, исчезнут с маркетплейсов. В противном случае площадкам будут грозить серьезные штрафы.

Ограничения затронут, в том числе популярные препараты для похудения. Дело в том, что они могут содержать опасные для здоровья вещества.

Продавать БАДы в странах ЕАЭС можно только при наличии разрешающих документов. Вот только правил, которые регулируют онлайн-торговлю, до сих пор не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасен бесконтрольный прием БАДов.