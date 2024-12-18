Задержанный по делу об убийстве Кириллова признался в сотрудничестве с Украиной

Силовики совместно с сотрудниками МВД России установили и задержали гражданина Узбекистана по подозрению в совершении теракта в Москве, в результате которого погибли войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Злоумышленник признался в сотрудничестве с Украиной. Об этом передает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Задержан гражданин Республики Узбекистан, 1995 года рождения, совершивший подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в городе Москве. <…> Исполнитель теракта сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

Указывается, что подозреваемый по заданию кураторов приехал в Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности и установил его на электросамокате. Транспорт был припаркован возле подъезда жилого дома, в котором жил Кириллов. Вместе с тем мужчина арендовал каршеринг и установил в нем видеокамеру. Так происходящее видели сотрудники спецслужбы Украины, которые находились в этот момент в городе Днепр.

«После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ было дистанционно приведено им в действие», — добавили в ФСБ.

Киевский режим пообещал злоумышленнику за убийство Кириллова 100 тысяч долларов и выезд для проживания в одну из стран-членов Евросоюза.

Задержанного передали в Следственный комитет РФ в рамках возбужденного дела по статьям «Теракт», «Убийство», «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывного устройства», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывного устройства».

Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного срока. В ФСБ пообещали найти и привлечь к ответственности причастных к организации теракта сотрудников спецслужб Украины.

Убийство Кириллова

Утром 17 декабря погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Трагедия произошла на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом.

Стоит отметить, что Украина, хоть пока и анонимно, уже взяла на себя ответственность за теракт и убийство Кириллова. По словам источника газеты The New York Times из СБУ, киевский режим считал генерал-лейтенанта «законной целью». В то же время в США заявили, что не знали о готовящемся покушении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как идет расследование убийства генерала Кириллова. Многие из жителей дома хорошо знали начальника РХБЗ. Соседи и очевидцы рассказали подробности трагедии.