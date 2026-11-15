Тело консьержа с перерезанным горлом нашли у ЖК в Подмосковье

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 78 0

Незадолго до трагедии мимо дома пробежал, кричавший на непонятном языке, — а следом за ним кто-то погнался.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тело мужчины с перерезанным горлом нашли у жилого комплекса в Люберцах

Тело мужчины с перерезанным горлом обнаружили возле поста охраны жилого комплекса в подмосковных Люберцах. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Погибшему было около 60 лет. Его нашли на территории жилого комплекса рядом со шлагбаумом», — рассказал собеседник.

По предварительным данным, мужчину убил его совершеннолетний сын. Молодой человек пришел к отцу в жилой комплекс «Новокрасково». Они стали выпивать, но вскоре между ними вспыхнула ссора. Во время конфликта сын схватился за нож и напал на отца.

Одна из жительниц ЖК рассказала 5-tv.ru, что незадолго до происшествия услышала крики на улице. По ее словам, мимо дома сначала пробежал мужчина, который кричал на непонятном языке. Вскоре за ним кто-то погнался.

«Слышали, как бежал мужчина, кричал на непонятном языке. А потом за ним кто-то побежал, и все. Приехали сразу службы, стали разбираться. Соседи никто это не обсуждал, все были просто в шоке. Погиб человек ни за что», — рассказала женщина.

Она также сообщила, что погибший работал консьержем в жилом комплексе. Женщина уточнила, что служба работает около года, а в смене обычно находятся три женщины и один мужчина.

Ранее сообщалось, что в Хакасии ищут 52-летнего Евгения Г., который пропал после странных звонков матери. Перед исчезновением мужчина говорил, что за ним кто-то гонится, и рассказывал о мертвых телах и шпионах. Позже его автомобиль нашли открытым на дороге. Родственники предполагают, что мужчину могли подобрать попутчики. Полиция ищет свидетелей. По предварительной версии, странное поведение Евгения могло быть связано с отравлением выхлопными газами.

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