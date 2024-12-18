Не животом единым: к чему приводит злоупотребление пивом

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Эндокринолог Казачкова: пиво способствует ухудшению памяти

Чем опасно злоупотребление пивом

Фото: 5-tv.ru

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Любители слабоалкогольного напитка зачастую замечают изменения своей фигуры. Но это — далеко не все вероятные «побочки».

Злоупотребление пивом может привести к проблемам с памятью. Об этом изданию Lenta.ru рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

По словам специалиста, этот напиток не так безобиден, как иногда заявляется. Например, он может спровоцировать болезни сердечно-сосудистой системы, проблемы с давлением. Кроме того, злоупотребление пивом увеличивает риск инфаркта.

Также напиток вызывает изменения в мозговой ткани, что негативно сказывается на памяти и когнитивных функциях человека. Слабоалкогольные напитки наряду с крепкими способны навредить печени и привести к циррозу, равно как и вызывать привыкание.

Более того, пиво взаимодействует с гормональным фоном организма. Оно снижает уровень тестостерона у мужчин и способствует росту «пивного живота».

«У женщин же возможны нарушения менструального цикла. Кроме того, в пиве содержится большое количество калорий, поэтому регулярное его употребление может привести к набору лишнего веса и проблемам с обменом веществ», — пояснила эндокринолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, может ли пиво улучшить микрофлору кишечника.

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