Задуй свечи: новогодний декор может стать причиной плохого самочувствия

Терапевт Шмелева: ароматические свечи подарят вам головные боли в Новый год
Фото: 5-tv.ru
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Парафиновые изделия выделяют токсичные вещества, которые плохо влияют на организм человека.
Ароматические свечи, которыми любят украшать дома на Новый год, могут навредить здоровью. Об этом рассказала изданию NEWS.ru врач-терапевт Яна Шмелева.
По словам специалиста, если использовать чрезмерное количество этого декора, то можно спровоцировать головные боли. Такой же эффект дают и дешевые парафиновые свечи.
Эти изделия хоть и горят дольше, но выделяют бензол и толуол — токсичные вещества. Их длительное воздействие на организм человека может привести, например, к поражению центральной нервной системы.
Врач советует заменить парафиновые свечи на изделия из пчелиного воска. Он безопаснее, и пахнет медом с прополисом. Шмелева рекомендует знать меру и в других элементах декора.
«Предостерегу от злоупотребления в украшении дома многообразием палитры. Вкупе с разноцветными гирляндами это может привести к повышенной чувствительности глаз к огонькам и бликам и, как следствие, к головной боли», — объяснила эксперт.
В меню, по мнению Шмелевой, тоже не помешает сдержанность — не стоит готовить обилие тяжелых мясных блюд. Терапевт предлагает ограничиться блюдами из птицы или рыбы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как украсить елку и стол, чтобы 2025 год оказался счастливым.
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