Задуй свечи: новогодний декор может стать причиной плохого самочувствия

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 15 0

Терапевт Шмелева: ароматические свечи подарят вам головные боли в Новый год

Вредные новогодние украшения для дома

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Парафиновые изделия выделяют токсичные вещества, которые плохо влияют на организм человека.

Ароматические свечи, которыми любят украшать дома на Новый год, могут навредить здоровью. Об этом рассказала изданию NEWS.ru врач-терапевт Яна Шмелева.

По словам специалиста, если использовать чрезмерное количество этого декора, то можно спровоцировать головные боли. Такой же эффект дают и дешевые парафиновые свечи.

Эти изделия хоть и горят дольше, но выделяют бензол и толуол — токсичные вещества. Их длительное воздействие на организм человека может привести, например, к поражению центральной нервной системы. 

Врач советует заменить парафиновые свечи на изделия из пчелиного воска. Он безопаснее, и пахнет медом с прополисом. Шмелева рекомендует знать меру и в других элементах декора.

«Предостерегу от злоупотребления в украшении дома многообразием палитры. Вкупе с разноцветными гирляндами это может привести к повышенной чувствительности глаз к огонькам и бликам и, как следствие, к головной боли», — объяснила эксперт.

В меню, по мнению Шмелевой, тоже не помешает сдержанность — не стоит готовить обилие тяжелых мясных блюд. Терапевт предлагает ограничиться блюдами из птицы или рыбы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как украсить елку и стол, чтобы 2025 год оказался счастливым.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.78
-0.22 108.51
0.17
Судьбоносные перемены: любовный гороскоп для Близнецов на 2025 год

Последние новости

20:00
Задуй свечи: новогодний декор может стать причиной плохого самочувствия
19:58
Песков назвал самые популярные темы вопросов на прямую линию с Путиным
19:46
Не животом единым: к чему приводит злоупотребление пивом
19:41
Песков рассказал, будут ли журналисты из недружественных стран на «Итогах года»
19:36
Чернышенко рассказал о разработке Стратегии развития образования
19:31
На стадии зародыша: как макияж во время беременности может навредить ребенку

Сейчас читают

Турция создала прецедент, опасный для Зеленского и Украины
Кольцо сама себе купила? Почему помолвка Ксении Бородиной вызвала столько шуму
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год