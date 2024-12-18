Задуй свечи: новогодний декор может стать причиной плохого самочувствия

Парафиновые изделия выделяют токсичные вещества, которые плохо влияют на организм человека.

Ароматические свечи, которыми любят украшать дома на Новый год, могут навредить здоровью. Об этом рассказала изданию NEWS.ru врач-терапевт Яна Шмелева.

По словам специалиста, если использовать чрезмерное количество этого декора, то можно спровоцировать головные боли. Такой же эффект дают и дешевые парафиновые свечи.

Эти изделия хоть и горят дольше, но выделяют бензол и толуол — токсичные вещества. Их длительное воздействие на организм человека может привести, например, к поражению центральной нервной системы.

Врач советует заменить парафиновые свечи на изделия из пчелиного воска. Он безопаснее, и пахнет медом с прополисом. Шмелева рекомендует знать меру и в других элементах декора.

«Предостерегу от злоупотребления в украшении дома многообразием палитры. Вкупе с разноцветными гирляндами это может привести к повышенной чувствительности глаз к огонькам и бликам и, как следствие, к головной боли», — объяснила эксперт.

В меню, по мнению Шмелевой, тоже не помешает сдержанность — не стоит готовить обилие тяжелых мясных блюд. Терапевт предлагает ограничиться блюдами из птицы или рыбы.

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