Без окон, без дверей: треть частных домов в России не могут достроить

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В России массово разоряются застройщики, занимающиеся частными домами

Фото, видео: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Осенью на банкротство подали уже более 100 девелоперских компаний.

В России растет число недостроенных частных домов. Как выяснили «Известия», те или иные проблемы есть у каждого третьего проекта. Дело в том, что сейчас большинство девелоперов — это небольшие частные компании. И в текущих условиях они попросту лишились оборотных средств. По застройщикам болезненно ударили рост ключевой ставки и ужесточение льготных программ.

Как итог — малые и средние фирмы стали массово закрываться. Только осенью обанкротились более сотни девелоперских компаний. Эксперты полагают, что в следующем году число недостроенных домов может вовсе достигнуть 40% — то есть практически каждый второй.



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