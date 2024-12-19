Без окон, без дверей: треть частных домов в России не могут достроить

Осенью на банкротство подали уже более 100 девелоперских компаний.

В России растет число недостроенных частных домов. Как выяснили «Известия», те или иные проблемы есть у каждого третьего проекта. Дело в том, что сейчас большинство девелоперов — это небольшие частные компании. И в текущих условиях они попросту лишились оборотных средств. По застройщикам болезненно ударили рост ключевой ставки и ужесточение льготных программ.

Как итог — малые и средние фирмы стали массово закрываться. Только осенью обанкротились более сотни девелоперских компаний. Эксперты полагают, что в следующем году число недостроенных домов может вовсе достигнуть 40% — то есть практически каждый второй.





