Генпрокуратура выявила большие нарушения при организации учебного процесса

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 34 0

Краснов: нарушения выявлены в Минпросвещения при организации учебного процесса

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президенту России Владимиру Путину доложили обо всех обнаруженных проблемах.

Генеральная прокуратура РФ выявила значительные нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора в организации образовательного процесса. Об этом сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов в ходе выступления в Совете Федерации.

По его словам, была проведена масштабная проверка, в ходе которой стало известно о серьезных нарушениях. В том числе, неэффективное использование денежных средств, которые были на это выделены.

Из-за постоянных изменений в сфере образования учебники быстро устаревают. В связи с этим необходимо разработать современные методические материалы, считает Краснов.

Кроме того, в 2024 году прокуратура выявила около 12 тысяч нарушений в сфере образования. В результате более двух тысяч должностных лиц были привлечены к ответственности за то, что они не организовали учебный процесс должным образом.

О результатах проведенных проверок проинформирован президент РФ Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин поручил уделить внимание подготовке преподавателей в сфере IТ.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.78
-0.22 108.51
0.17
Лавина чувств и эмоций: любовный гороскоп для Дев на 2025 год

Последние новости

13:02
Путин заявил о потере чувства суверенитета гражданами Европы
12:57
«Мы движемся»: Путин ответил на вопрос о сроках победы в СВО
12:45
«Это уважение»: на дне рождения канцлера ФРГ Шредера выступал Кубанский казачий хор
12:42
Путин: в России низкий уровень безработицы
12:38
Путин: рост экономики в России составил 8%
12:32
«Застой! Хочется движухи»: Путин ответил на первый вопрос в рамках «Итогов года»

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
Заплатила дорогую цену за успех: как сложилась личная жизнь Анастасии Вертинской
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год