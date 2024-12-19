Путин: в Германии рост экономики приближается к нулю

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 50 0

Россия занимает уже четвертое место в мире, при этом останавливаться на этих показателях нельзя.

Путин: в Германии рост экономики приближается к нулю

Фото: www.globallookpress.com/Frank May

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России в 2024 году рост экономики будет составлять 3,9%. Об этом заявил президент государства Владимир Путин в ходе «Итогов года — 2024».

«В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6%. В этом году будет 3,9%, а может быть, и 4% даже. Надо будет посмотреть, потому что подсчет результатов конца года он досчитается практически в первом квартале следующего, 2025 года в данном случае. И может быть будет и 4%», — сказал он.

По словам Путина, в России за два года рост экономики составил около 8%. Причем, в США 5-6%, а в Евросоюзе — 1%.

«В ведущей экономике в Еврозоне, в Германии — 0%», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что по объему экономики Россию ставят на первое место в Европе. В мире РФ занимает четвертое место. Однако останавливаться на таких показателях нельзя.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К 19-му число их набралось много от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин ответил на первый вопрос в рамках «Итогов года».

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.78
-0.22 108.51
0.17
Лавина чувств и эмоций: любовный гороскоп для Дев на 2025 год

Последние новости

14:30
Путин: отсутствие документов не должно стать препятствием к получению пенсии
14:28
«Посмотрим, что будет»: Путин рассказал о создании «Орешника» и предложил Западу устроить «дуэль»
14:21
Путин назвал убийство начальника войск РХБЗ Кириллова терактом
14:15
Путин пока не виделся с экс-главой Сирии Асадом после его приезда в Москву
14:11
Путин: по объему экономики Россия стоит на первом месте в Европе
14:07
Путин о награждении российских бойцов за подбитую технику ВСУ: «Сомнений быть не должно»

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
Заплатила дорогую цену за успех: как сложилась личная жизнь Анастасии Вертинской
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год