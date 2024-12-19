«Застой! Хочется движухи»: Путин ответил на первый вопрос в рамках «Итогов года»

Президент оценил экономическую ситуацию в России.

Когда в России все спокойно, фиксируется застой, то становится скучно. В этой связи хочется «движухи». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года», отвечая на первый вопрос о том, как нашей стране удается оставаться на плаву на фоне глобальных потрясений.

«Вы знаете, когда у нас все спокойно, размеренно и стабильно, нам скучно. Застой! Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска — и секунды, и пули — к сожалению, и пули сейчас свистят», — сказал он.

Когда начинается эта «движуха», то становится страшно. По словам главы государства, все начинается с экономики. На ней основывается жизненный уровень граждан, стабильность, обороноспособность. При этом экономическая ситуация в России, подчеркнул Путин, в целом, «нормальная, устойчивая».

«Мы развиваемся, несмотря ни на что, ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас», — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что международные институты, финансовые и экономические, поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики, по паритету покупательной способности, и на четвертое место в мире. Еще в прошлом году по этим показателям позади остались Германия и Япония.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин начал отвечать на вопросы граждан на «Итогах года».