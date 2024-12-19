Путин: отсутствие документов не должно стать препятствием к получению пенсии

На Прямой линии к президенту обратился пенсионер из ДНР, который не может добиться справедливого перерасчета выплат.

Президент России Владимир Путин поручил руководству ДНР решить вопросы с пенсиями жителями без бюрократии. Об этом глава государства заявил в ходе «Итогов года — 2024».

К лидеру РФ обратился пенсионер из Красного Лимана. Из-за того, что при обстреле сгорел дом, сгорела и трудовая книжка. Из-за этого мужчина не может добиться справедливого перерасчета.

Единственное, что может потвердеть его стаж работы — это справка ОК-5. Документ пенсионер предоставил в пенсионный фонд Калининского района города Донецка, но ответа так и не последовало.

«Все вопросы подобного рода, даже если нет документов, то они закрываются свидетельскими показаниями и решениями межведомственных региональных комиссий. Я очень прошу руководство республики таким образом построить свою работу, чтобы вопросы подобного рода решались без лишней бюрократии», — сказал президент.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К 19-му число их набралось много от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

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