Путин: рост экономики в России составил 8%

В европейской зоне он близится к нулю.
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru
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За два года рост российской экономики составил около 8%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года — 2024».
Российский лидер отметил, что в РФ ситуация с экономикой устойчивая, она развивается, несмотря на вызовы.
Также Путин сравнил рост экономики РФ и США и отметил, что в Штатах он составил всего 5-6%, а в европейской зоне — около 1%.
«В ведущей экономике в Еврозоне, в Германии — 0%, и, судя по всему, и на следующий год будет 0%», — сказал президент.
Глава государства отметил, что рост ВВП по итогам текущего года может составить до 4%.
«Итоги года с Владимиром Путиным»
В этом году «Итоги года» объединяют прямую линию с президентом РФ и его большую пресс-конференцию. На ней присутствуют представители российских СМИ, а также зарубежные журналисты.
В ходе подготовки к мероприятию россияне отправили в колл-центр прямой линии порядка двух миллионов вопросов. Обращения поступили как от молодых граждан, так и представителей старшего поколения. Наиболее популярные вопросы касаются медицины, образования и жилья.
Смотрите трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.
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