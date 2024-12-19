Путин: рост экономики в России составил 8%

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 45 0

В европейской зоне он близится к нулю.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Прямая линия с Владимиром Путиным

За два года рост российской экономики составил около 8%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года — 2024».

Российский лидер отметил, что в РФ ситуация с экономикой устойчивая, она развивается, несмотря на вызовы.

Также Путин сравнил рост экономики РФ и США и отметил, что в Штатах он составил всего 5-6%, а в европейской зоне — около 1%.

«В ведущей экономике в Еврозоне, в Германии — 0%, и, судя по всему, и на следующий год будет 0%», — сказал президент.

Глава государства отметил, что рост ВВП по итогам текущего года может составить до 4%.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

В этом году «Итоги года» объединяют прямую линию с президентом РФ и его большую пресс-конференцию. На ней присутствуют представители российских СМИ, а также зарубежные журналисты.

В ходе подготовки к мероприятию россияне отправили в колл-центр прямой линии порядка двух миллионов вопросов. Обращения поступили как от молодых граждан, так и представителей старшего поколения. Наиболее популярные вопросы касаются медицины, образования и жилья.

Смотрите трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

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