Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» пройдет под дополнительным контролем

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 28 0

За тиражом будут следить специалисты по борьбе с киберпреступлениями.

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» пройдет под дополнительным контролем

Фото: пресс-служба "Столото"

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Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» — самого ожидаемого тиража года «Русского лото» — проконтролируют специалисты по борьбе с киберпреступлениями из компании F.A.C.C.T. Об этом рассказали в пресс-службе распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

Эксперты проследят за тем, чтобы в розыгрыше приняли участие только проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями.

«Специалисты лаборатории компьютерной криминалистики F.A.C.C.T. проведут сверку базы проданных билетов с той базой, которая будет участвовать в розыгрыше 1604-го тиража „Русского лото“ для того, чтобы удостовериться в отсутствии появления в ней дополнительных билетов как после окончания продаж, так и после проведения розыгрыша», — рассказал специалист по реагированию на инциденты и цифровой криминалистике F.A.C.C.T. Павел Зевахин.

Он добавил, что по итогам проверки эксперты «должны подтвердить или опровергнуть полное совпадение и целостность баз до и после розыгрыша».

Как пояснил руководитель центра развития обеспечения проведения лотерей «Столото» Анатолий Лиздунов, «дополнительные меры контроля являются для участников еще одной возможностью убедиться в том, что выигрыш в государственных лотереях — это просто удача».

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» состоится 1 января. Всего в 1604-м тираже «Русского лото» разыграют более 3 млрд рублей, включая главный приз в размере 1 млрд рублей и не менее 100 призов по 1 млн рублей.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.

Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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