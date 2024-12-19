Взлеты и падения: Карлу III предрекли серьезные проблемы в 2025 году

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Монарха ждут непростые времена. По крайней мере, так считает астролог принцессы Дианы.

астролог предсказала карлу 3 беды

Фото: www.globallookpress.com/Christoph Meyer

Астролог ныне покойной принцессы Дианы — Дебби Фрэнк предсказала королю Великобритании Карлу III, что в 2025 году ему суждено будет отдавать всего себя борьбе с проблемами, а затем чувствовать отчаяние из-за неудач. Суровый прогноз эксперт озвучила в беседе с HELLO!

«Столкнувшись с серьезными проблемами со здоровьем в 2024 году, в 2025-м монарх продолжит переживать взлеты и падения», — добавила Дебби Фрэнк.

Монарху следует снизить темп жизни в период с конца февраля по начало марта. Финал зимы подарит Карлу III возможности для исполнения желаний и путешествий. Летом короля ждут неудачи, ему предстоит «вспомнить о своих личных границах». В любом случае, 2025 год закончится приливом энергии и светлыми впечатлениями.

Принцесса Диана очень доверяла планетам и звездам. Дебби Фрэнк часто составляла для нее прогноз отношений с принцем Чарльзом (ныне Карл III). После гибели Дианы астролог продолжает следить за королевской семьей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп пытался ухаживать за принцессой Дианой.

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