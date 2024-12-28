Кровавые традиции: самые шокирующие ритуалы разных культур в Новый год

Далеко не все и не всегда мирно встречают наступление нового года. В некоторых странах сохранились весьма изощренные традиции.

Так, индейцы до прибытия европейских захватчиков практиковали в новый год невероятно жестокие человеческие жертвоприношения.

В Древней Греции новый год посвящался спортивным состязаниям, в ходе которых участники почти всегда получали тяжелые увечья или гибли. Соревновались они в гонке на колесницах и борьбе, а также участвовали в гладиаторских боях.

Древний Рим праздновал новый год на протяжении двух недель. В это время было принято есть свинину и пить много вина, воздавая таким образом почести двуликому богу Янусу. Человеческие жертвы также не были редкостью.

К счастью, в современном мире не осталось места настолько кровавым традициям. Однако стиль празднования некоторых народов мира может шокировать.

Когда кровь кипит

Instagram*/takanakuyperu

Ежегодно в канун Рождества в Перу, на холмах Санто-Томас, проводится фестиваль «Таканакуй». Его название переводится как «когда кровь кипит». Он представляет из себя жесточайшие церемониальные бои: избивая друг друга, перуанцы сводят счеты.

Местные жители изолированы от благ цивилизации и государственных услуг. С помощью кровавого фестиваля они улаживают все разногласия и вопросы, которые копят в течение года. Украденные овцы, злые сплетни, невыплаченные долги и пролитое пиво — все недоразумения решаются здесь, даже имущественные споры.

Фестиваль начинается 25 декабря. До этого люди много пьют и наряжаются в традиционные костюмы, которые отображают персонажей андской культуры. Затем все собираются на «арене», готовые проливать кровь.

Перед схваткой руки бойцов обматывают тканью. Соперники выкрикивают имена друг друга, пожимают руки и обнимаются. Затем — ожесточенно дерутся, выплескивая обиду, которую носили в себе целый год. После поединка бойцы тепло обнимаются и присоединяются к своим соседям, которые без перерыва танцуют и пьют алкоголь.

Участие в боях принимают все: мужчины, женщины, дети и старики. Не все из них решают по-настоящему серьезные вопросы: некоторые просто хотят размяться или слишком пьяны.

Поединок проводится, исходя из определенных правил: нельзя кусаться, таскать друг друга за волосы и бить лежачего. Их соблюдение контролируют судьи. Если один из бойцов игнорирует условия, судья имеет право ударить его хлыстом.

В наши дни гостями фестиваля часто становятся туристы. Иногда их даже больше, чем коренных жителей. Принимать участия в боях чужеземцам запрещено, однако они могут поддержать бойцов, потанцевать с местными жителями или выпить местного алкоголя.

«Серая Лошадь» или Мари Луи из Уэльса

5-tv.ru

«Серая Лошадь» — древний Уэльский обряд в Великобритании. Он символизирует прощание со старым годом. Ритуал очень древний, поэтому неизвестно, откуда берет начало образ Серой Лошади.

Среди жителей избирается один человек — тот, кому суждено стать Серой Лошадью. Ему вручают лошадиный череп, насаженный на длинную палку. В пустых глазницах сияют разноцветные стекла. Избранный оборачивается в белый балахон и поднимает череп вверх. Таким образом получается реалистичное подобие монстра.

В сопровождении скромно одетых юношей и девушек Серая Лошадь двигается по улицам. Цель ее шествия — заставить жителей дрожать от страха. Для этого череп клацает зубами, а человек, несущий его, громко кричит.

Толпа заходит в гости к жителям. Они обязаны поприветствовать Серую Лошадь и выслушать, как она оскорбляет их в стихотворной форме. Когда выступление завершится, необходимо ответить в рифму. Только так можно привлечь в свою жизнь успех и везение в новом году.

Лошадь выглядит жутко, но ее визит для жителей — большое счастье. Принято приглашать монстра в дом и угощать пивом. Сейчас этот ритуал не так распространен, как раньше, однако все еще жив и практикуется в Уэльсе.

Взрослые, хорошо знакомые с Серой Лошадью, рады снова увидеть ее на улицах. Любой ребенок же, открыв дверь и увидев на пороге чудовище, цепенеет от ужаса.

Огромный лошадиный череп, который еще и позволяет себе пугающие заявления, способен оставить впечатление на всю жизнь.

Горящие чучела политиков

5-tv.ru

В новогоднюю ночь в Эквадоре светло, ведь повсюду горят чучела с лицами политиков и деятелей поп-культуры. Эта традиция называется «старый год» и символизирует очищение от всех проблем и невзгод за минувшие 12 месяцев.

Ритуал берет свое начало с периода эпидемии желтой лихорадки в 1895 году. Болезнь унесла много жизней. Родственники умерших упаковывали их одежду в гробы и сжигали — считалось, что это поможет очиститься и уберечь выживших от болезни.

Сегодня чучела делает каждая семья в Эквадоре. У одних они огромные, ярко раскрашенные. Другие просто набивают ткань газетами и надевают на нее одну из масок, которые продаются на каждом шагу. В любом случае, наличие чучела обязательно — иначе добра в новом году не жди.

Перед тем, как собрать костер, люди облачаются в своеобразные костюмы «вдов» чучел и траурно выпрашивают деньги на улицах. Сжечь можно кого угодно, в том числе вымышленного персонажа.

Танцующие медведи

www.globallookpress.com/Cristian Cristel

Каждый декабрь в городах и деревнях Румынии местные жители надевают на себя шкуры убитых медведей и танцуют. Этот ритуал берет свое начало из дохристианских времен.

Раньше на территории Румынии и Молдовы жил народ Даки. Для них медведь был священным животным. Люди чтили зверя, потому что его жизненный цикл совпадает с природным — зимой они крепко спят, а весной, вместе с природой, просыпаются.

Новорожденных смазывали медвежьим жиром — считалось, что это подарит им крепкое здоровье и удачу. По улицам каждый новый год проводили живых медведей — таким образом отпугивали злых духов.

Обряд менялся. Медведи стали реже ходить по улицам городов, затем пропали и из деревень. На сегодняшний день ежегодно бороться со злыми духами выходит лишь двадцать человек в медвежьих шкурах.

Шкура медведя весит пятьдесят килограммов. Идти всегда нужно, сильно наклонившись вперед, иначе голова зверя будет смотреть на небо. Из-за таких сложностей в костюмы обычно наряжаются мужчины, однако иногда и женщины могут проявить к ритуалу интерес.

Танцоров сопровождают музыканты, играющие на барабанах и флейтах. Ведет шествие укротитель — хореограф и режиссер. В руках у него плетка, у сопровождающих его девушек — палки. Представление заканчивается смертью медведей и их воскрешением.

Сжечь всех злых духов

www.globallookpress.com/Jane Barlow

Новый год в Шотландии длится четыре дня и называется «Хогмани». Праздник посвящен огню, забавам с ним и огненным шествиям — местные британцы верят, что таким образом они сжигают всех злых духов, которые набирались сил весь год.

На главной площади складывается огромный костер. С разных концов города 45 человек несут на плечах горящие бочки весом в 30 килограммов, чтобы бросить их туда, тем самым увеличив пламя до огромных масштабов.

Чести нести «новогодние огни» удостаиваются только представители старейших родов. Это невероятно почетно, к тому же требует смелости и физической силы.

Кроме того, шотландцы поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам. Таким образом сжигают старый год и очищают дорогу для нового. Горящие угли затем разбирают, чтобы разжечь ими камин в доме.

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