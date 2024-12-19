«В этом есть кайф»: Путин объяснил, почему будет жить бумажная журналистика

Путин уверен, что бумажная журналистика сохранится, как и бумажные книги
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Несмотря на популярность гаджетов, печатные издания никогда не потеряют своей ценности в мире.
Бумажная журналистика будет всегда актуальна, поскольку у нее есть определенный «кайф». Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».
Лидер страны не отказывается от удобства пользоваться гаджетом, поскольку можно подстроить под себя шрифт и язык текста. Однако та же бумажная книга «совсем другая история».
«И бумажная журналистика — вот взять в руки те же „Известия“ или „Комсомолку“. Полистать, покопаться. В этом есть какой-то кайф, правда? Я надеюсь, что те, кто занимается бумажной журналистикой, учтут это», — отметил Путин.
Самое главное, подчеркнул президент, какое содержание у материала. Если оно будет достойным у бумажного носителя, то «оно никуда не денется».
«Итоги года с Владимиром Путиным»
Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.
В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К 19 числу их набралось много от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.
Ранее 5-tv.ru писал, как превратить чтение в привычку.
Читайте также
85%
0.64 107.96
-0.55
Нашли ошибку?