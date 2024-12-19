Путин сообщил, что Запад пытается забыть подвиг России в борьбе с нацизмом

Президент назвал такой поступок «линией атаки» на РФ.

Запад пытается забыть подвиг России в борьбе с нацизмом. Это их «линия атаки». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».

По его словам, в стране никогда не забудут те жертвы, которые принес народ, чтобы одержать победу над нацизмом. И главное — чтобы об этом продолжали помнить.

«А то, что это пытаются забыть в других странах, — это естественно для них, для сегодняшних руководителей. Потому что для них это линия атаки на Россию в целом, как бы забыть, сдвинуть, не вспоминать. Но это их дело», — сказал лидер страны.

Тем самым он объяснил то, почему западные страны не пригласили Россию к участию в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии.

Путин подчеркнул, что Россия будет рада видеть и принять всех, кто пожелает посетить страну, чтобы отметить годовщину победы в Великой Отечественной войне. В том числе, и участников антигитлеровской коалиции.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К 19 числу их набралось много от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Ранее 5-tv.ru писал, что 80-летие высадки в Нормандии обернулось русофобским шоу.