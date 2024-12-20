Пятый ребенок Андрея Аршавина: новая пассия футболиста показала фото дочери

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 43 0

Избранница футболиста Аршавина Анна опубликовала его первое фото с дочерью

первое фото Аршавина с пятым ребенком

Фото: Константинов Максим/ТАСС

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О грядущем пополнении поклонники спортсмена узнали за пару месяцев до родов. Как и об очередном плодотворном романе.

Футболист Андрей Аршавин плодит наследников с большим энтузиазмом. В августе на свет появился его пятый ребенок — новая избранница Анна подарила ему дочь Еву. Молодая мама опубликовала первое фото девочки с папой, подписав кадр единственным словом «идеально». На снимке спортсмен держит малышку в розовом боди на руках, лицо ее суеверно прикрыто эмодзи в виде сердечка.

Аршавин стал трижды отцом в браке с телеведущей Юлией Барановской. После развода футболист годами не виделся с детьми, а затем через суд пытался добиться снижения алиментов. В последнее время он наладил общение с сыновьями Арсением, Артемом и дочерью Яной. Следующая жена Алиса Казьмина родила спортсмену дочь Есению, история повторилась, был скандал, усиленный тяжелой болезнью Казьминой. Когда страсти поутихли, через пять лет, Аршавин вспомнил и про дочь.

О новой пассии Анне стало известно в начале лета. На отдыхе в Сочи она фотографировалась с уже заметным животом, а в конце августа сообщила о рождении Евы. Только в ноябре футболист подтвердил информацию о появлении пятого ребенка. Более того, заявил о возможном шестом наследнике. По его словам, мама малыша не захотела вписывать знаменитую фамилию в соответствующую графу. Ранее 5-tv.ru выяснял судьбу внебрачного ребенка Аршавина.

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