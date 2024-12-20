Все серьезно: Петр Дранга познакомил Агату Муцениеце с родителями

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 42 0

Аккордеонист Петр Дранга познакомил актрису Агату Муцениеце с родителями

Агата Муцениеце уже отмечает праздники с семьей бойфренда Петра Дранги

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Музыкант пригласил возлюбленную на семейное торжество в честь дня рождения его отца.

Актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга, заслуженный артист РФ, похоже, уже не просто присматриваются друг к другу на свиданиях. Музыкант развеял сомнения поклонников в своих серьезных намерениях по отношению к новой возлюбленной. Предновогодние дни она проводит в кругу его семьи. В личном блоге артист опубликовал тому видеоподтверждение.

Еще недавно множились слухи, что у Муцениеце роман с коллегой Иваном Чуйковым, однако сами звезды все отрицали, заявляя лишь о крепкой дружбе. На этот раз никаких тайн. Агата и Петр даже не пытаются скрывать свои нежные чувства.

Недавно музыкант пригласил ее на семейное торжество — день рождения отца, тоже аккордеониста, народного артиста России Юрия Дранги. Вместе с актрисой на праздник пришла ее младшая дочь Мия.

Знаменитости публикуют в соцсетях видео прогулок по Москве, вместе появляются на премьерах и светских мероприятиях. Обретенное счастье актрисы омрачают только скандалы с бывшим мужем Павлом Прилучным. Суды следуют один за другим, на этот раз экс-супруг решил отвоевать детей Мию и Тимофея, так как не обрадовался иску по алиментам.

Артисты ждут решения об определении места жительства наследников, сына Прилучный уже настроил против Агаты. Как ранее сообщал 5-tv.ru, мальчик даже не поздравил ее с днем матери.

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