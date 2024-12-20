В мире родился первый ребенок по технологии созревания яйцеклетки вне тела

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 23 0

Малыш появился на свет в Перу.

Родился первый ребенок из созревшей вне тела яйцеклетки

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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В Перу родился первый в мире ребенок из яйцеклетки, созревшей вне тела женщины. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Малыш появился на свет в столице страны Лиме. При его зачатии использовалась новая технология Fertilo, разработанная биотехнологической компанией Gameto. По сути, это упрощенное экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

При классической процедуре яйцеклетки женщины стимулируют гормональными препаратами в течение трех недель. Считается, что это оказывает большую нагрузку на организм будущей мамы. Кроме того, невозможно исключить побочные эффекты.

Новая технология позволяет сократить сроки стимулирования до трех дней и снизить применение гормонов на 80%. Все потому, что часть процесса созревания яйцеклетки проходит вне организма человека. Вместо этого ученым пришлось прибегнуть к помощи поддерживающих клеток яичника. Их получили в лаборатории из стволовых клеток.

Сейчас технология находится на последних стадиях клинических испытаний. Многие страны уже приобрели права на ее использование.

Ранее 5tv.ru писал о том, что российские ученые открыли новый класс антибиотиков.

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