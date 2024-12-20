Набиуллина объяснила решение о сохранении ключевой ставки

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 39 0

Набиуллина: решение о сохранении ключевой ставки обеспечит снижение инфляции

Набиуллина объяснила паузу в повышении ключевой ставки

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сможет ли оно обеспечить снижение инфляции?

Решение Центробанка о сохранении ключевой ставки обеспечит снижение инфляции в ближайшие кварталы. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«В экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы», — объяснила она.

По словам Набиуллиной, Банк России приостановил рост ключевой ставки, чтобы оценить: подстроилась ли экономика к новым условиям.

Такое решение было принято также из-за замедления темпов роста кредитования в ноябре. Поэтому требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования.

Она добавила, что для возвращения инфляции к уровню 4% потребуется долгий период жесткой денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, на следующем заседании совета директоров будет снова рассмотрена целесообразность повышения ключевой ставки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Решение обосновано ужесточением денежно-кредитных условий, которому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. Среди них — значительный рост процентных ставок и охлаждение кредитной активности.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.42
0.64 107.96
-0.55
Опасный круговорот чувств: любовный гороскоп для Стрельцов на 2025 год

Последние новости

17:56
Путин: для успешного развития страны нужно больше россиян
17:31
Путин объявил 2025-й — Годом защитника Отечества
17:28
Путин поручил распространить на матерей-героинь льготы Героев труда
17:05
Шесть человек пострадали при столкновении трамваев в Петербурге
16:45
ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области
16:31
Набиуллина объяснила решение о сохранении ключевой ставки

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
ВС РФ ударили по пункту управления СБУ в ответ на обстрел Ростовской области
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год