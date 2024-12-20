За вклад в развитие культуры: отцу Владимира Преснякова вручили орден Почета

Также награды получили Дмитрий Харатьян, Игорь Верник и Маргарита Симоньян.

Композитор и музыкант Владимир Пресняков-старший в возрасте 78 лет был награжден орденом Почета. Соответствующий указ президента России Владимира Путина появился на официальном портале правовой информации.

Владимир Пресняков — заслуженный артист России. Он руководит Ассоциацией джазовой и эстрадной музыки. Советский и российский саксофонист и аранжировщик, отец знаменитого певца Владимира Преснякова.

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«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Преснякова Владимира Петровича», — сказано в документе.

Дмитрий Харатьян — советский и российский актер театра и кино — был удостоен ордена Дружбы. Его коллега Игорь Верник получил награду «За заслуги в культуре и искусстве».

Также орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получила журналистка Маргарита Симоньян. Она была награждена за вклад в развитие отечественной журналистики и активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Пресняков-младший признался в любви одной женщине.