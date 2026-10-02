Апокалипсис в небе: воздушный шар эпично развалился во время запуска в Бразилии

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

Прохожие запечатлели на видео уникальную оптическую иллюзию.

При запуске разрушился воздушный шар — видео

Фото: © РИА Новости/Анастасия Макарычева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Бразилии ветер разорвал гигантский воздушный шар на глазах у прохожих

Гигантский воздушный шар высотой более 50 метров обрушился во время запуска в Бразилии. Видео инцидента распространилось по социальным сетям.

Бумажно-тканевая конструкция зацепилась за ограждение из колючей проволоки, после чего ее оболочку разорвали потоки ветра и горячего воздуха.

На записи виден момент, когда шар касается забора возле сельской дороги. Затем конструкция начинает распадаться на глазах у находившихся рядом прохожих. За кадром слышны возгласы на португальском языке.

По предварительным данным, за проволоку зацепился прикрепленный к шару баннер. Его разрыв создал на съемке оптическую иллюзию, напоминающую «разрыв текстуры неба».

Обломки упали на проезжую часть непосредственно перед двигавшимися машинами. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бразильский священник Аделир Антонио де Карли пропал без вести после попытки совершить перелет на кресле, прикрепленном к тысяче гелиевых шаров.

Священник планировал провести в воздухе около 20 часов и добраться до Дорадуса. Целью полета был сбор средств на создание зоны отдыха для дальнобойщиков.

Через час после старта сильный ветер изменил маршрут и унес конструкцию в сторону открытого моря. На восьмом часу полета связь с де Карли прервалась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.25
-0.31 94.53
-0.35
Руководители и наставник: в чем жизненное предназначение рожденных в апре...

Последние новости

13:01
Радио Судного дня снова удивило: в эфире прозвучали странные слова
12:54
Завалы все еще разбирают: что осталось от особняка Миллера после пожара
12:52
Попытки ВСУ выйти из окружения под Добропольем пресечены
12:47
Анна Седокова не явилась на заседание по иску семьи Яниса Тиммы
12:44
Женщина изменяла мужу с его 15-летним братом
12:41
Апокалипсис в небе: воздушный шар эпично развалился во время запуска в Бразилии

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Нейросеть раскрыла смысл зашифрованного послания Наполеона
«Должна быть пара»: Прохор Шаляпин про родителей-одиночек
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня