Апокалипсис в небе: воздушный шар эпично развалился во время запуска в Бразилии

В Бразилии ветер разорвал гигантский воздушный шар на глазах у прохожих

Гигантский воздушный шар высотой более 50 метров обрушился во время запуска в Бразилии. Видео инцидента распространилось по социальным сетям.

Бумажно-тканевая конструкция зацепилась за ограждение из колючей проволоки, после чего ее оболочку разорвали потоки ветра и горячего воздуха.

На записи виден момент, когда шар касается забора возле сельской дороги. Затем конструкция начинает распадаться на глазах у находившихся рядом прохожих. За кадром слышны возгласы на португальском языке.

По предварительным данным, за проволоку зацепился прикрепленный к шару баннер. Его разрыв создал на съемке оптическую иллюзию, напоминающую «разрыв текстуры неба».

Обломки упали на проезжую часть непосредственно перед двигавшимися машинами. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бразильский священник Аделир Антонио де Карли пропал без вести после попытки совершить перелет на кресле, прикрепленном к тысяче гелиевых шаров.

Священник планировал провести в воздухе около 20 часов и добраться до Дорадуса. Целью полета был сбор средств на создание зоны отдыха для дальнобойщиков.

Через час после старта сильный ветер изменил маршрут и унес конструкцию в сторону открытого моря. На восьмом часу полета связь с де Карли прервалась.

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