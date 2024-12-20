Хинштейн сообщил о шести погибших в результате ракетного удара ВСУ по Рыльску
В числе убитых украинскими боевиками горожан есть один ребенок.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По предварительным данным, шесть человек, включая ребенка, погибли в Рыльске в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«К сожалению, есть жертвы. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. В Центральную районную больницу Рыльска доставлено десять пострадавших, среди них — 13-летний ребенок. Все они находятся под наблюдением врачей. Их травмы квалифицируются, как легкие», — написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн назвал случившееся огромной трагедией и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, пообещав им поддержку.
В результате атаки украинских боевиков Рыльск понес значительный ущерб. В городе повреждены Дом культуры, здание начальной школы № 1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа, офисы компаний СДЭК и Ozon, здание ЗАГС.
Кроме того, разбиты окна в трех многоквартирных домах, повреждены несколько частных домов и около 15 автомобилей.
Украинские боевики нанесли ракетный удар по Рыльску 20 декабря, намеренно атаковав гражданские объекты. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали «Комбинат Каменский» в Ростовской области ракетами Storm Shadow. Российские расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все ракеты, кроме одной.
- 20 дек
- ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области
- 20 дек
- СК РФ возбудил уголовное дело в отношении наемницы ВСУ из Дании
- 19 дек
- «Сомнений нет»: Путин ответил, когда ВСУ выбьют из Курской области
- 19 дек
- «Пересчитаем задним числом»: бойцы из Курской области получат статус участника СВО
- 17 дек
- Мрачное положение: на Западе признали крах ВСУ в Курской области
- 16 дек
- «Я с ними расправлялся»: боевик ВСУ рассказал о приказах расстреливать жителей Курской области
- 16 дек
- «Приехали истреблять мирное население»: среди наемников на Украине много русофобов
- 15 дек
- Конец авантюре Зеленского: российские войска освободили три населенных пункта
- 12 дек
- Российские войска освободили населенный пункт Новоивановка в Курской области
- 11 дек
- Военная хитрость: как ВС РФ разгромили иностранных наемников в курском приграничье
Читайте также
85%
0.64 107.96
-0.55
Нашли ошибку?