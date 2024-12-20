Хинштейн сообщил о шести погибших в результате ракетного удара ВСУ по Рыльску

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

В числе убитых украинскими боевиками горожан есть один ребенок.

Хинштейн сообщил о шести погибших в результате ракетного удара ВСУ по Рыльску

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

По предварительным данным, шесть человек, включая ребенка, погибли в Рыльске в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«К сожалению, есть жертвы. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. В Центральную районную больницу Рыльска доставлено десять пострадавших, среди них — 13-летний ребенок. Все они находятся под наблюдением врачей. Их травмы квалифицируются, как легкие», — написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн назвал случившееся огромной трагедией и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, пообещав им поддержку.

В результате атаки украинских боевиков Рыльск понес значительный ущерб. В городе повреждены Дом культуры, здание начальной школы № 1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа, офисы компаний СДЭК и Ozon, здание ЗАГС.

Кроме того, разбиты окна в трех многоквартирных домах, повреждены несколько частных домов и около 15 автомобилей.

Украинские боевики нанесли ракетный удар по Рыльску 20 декабря, намеренно атаковав гражданские объекты. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали «Комбинат Каменский» в Ростовской области ракетами Storm Shadow. Российские расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все ракеты, кроме одной.

Тема:
Курская область
20 дек
ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области
20 дек
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении наемницы ВСУ из Дании
19 дек
«Сомнений нет»: Путин ответил, когда ВСУ выбьют из Курской области
19 дек
«Пересчитаем задним числом»: бойцы из Курской области получат статус участника СВО
17 дек
Мрачное положение: на Западе признали крах ВСУ в Курской области
16 дек
«Я с ними расправлялся»: боевик ВСУ рассказал о приказах расстреливать жителей Курской области
16 дек
«Приехали истреблять мирное население»: среди наемников на Украине много русофобов
15 дек
Конец авантюре Зеленского: российские войска освободили три населенных пункта
12 дек
Российские войска освободили населенный пункт Новоивановка в Курской области
11 дек
Военная хитрость: как ВС РФ разгромили иностранных наемников в курском приграничье
-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.42
0.64 107.96
-0.55
Опасный круговорот чувств: любовный гороскоп для Стрельцов на 2025 год

Последние новости

19:30
Полный абсурд. В Словакии раскритиковали идею Зеленского по транзиту российского газа
19:14
Хинштейн сообщил о шести погибших в результате ракетного удара ВСУ по Рыльску
19:04
В мире родился первый ребенок по технологии созревания яйцеклетки вне тела
18:47
Белоусов передал Звезду Героя родным погибшего генерал-лейтенанта Кириллова
18:39
Путин: многодетные семьи в России должны быть примером успеха и признания
18:23
СК возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара ВСУ по Рыльску

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
Инопланетные кураторы и межзвездный союз: «Известия» разоблачили секту «Кассиопея»
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год