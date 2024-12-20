Хинштейн сообщил о шести погибших в результате ракетного удара ВСУ по Рыльску

По предварительным данным, шесть человек, включая ребенка, погибли в Рыльске в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«К сожалению, есть жертвы. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. В Центральную районную больницу Рыльска доставлено десять пострадавших, среди них — 13-летний ребенок. Все они находятся под наблюдением врачей. Их травмы квалифицируются, как легкие», — написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн назвал случившееся огромной трагедией и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, пообещав им поддержку.

В результате атаки украинских боевиков Рыльск понес значительный ущерб. В городе повреждены Дом культуры, здание начальной школы № 1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа, офисы компаний СДЭК и Ozon, здание ЗАГС.

Кроме того, разбиты окна в трех многоквартирных домах, повреждены несколько частных домов и около 15 автомобилей.

Украинские боевики нанесли ракетный удар по Рыльску 20 декабря, намеренно атаковав гражданские объекты. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали «Комбинат Каменский» в Ростовской области ракетами Storm Shadow. Российские расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все ракеты, кроме одной.