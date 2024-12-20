Захарова назвала депортацию украинцев из Финляндии фантастической подлостью

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

В Хельсинки не могут не понимать, что высланных на родину украинцев Зеленский тут же отправит в могилы, заявила дипломат.

Захарова назвала депортацию украинцев из Финляндии фантастической подлостью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Депортация украинских беженцев из Финляндии равносильна их отправке на верную смерть. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала разрешение миграционной службы Финляндии депортировать украинцев, которым отказано в виде на жительство или убежище, или совершивших преступление.

«Фантастическая подлость. Ведь в Хельсинки не могут не понимать, что депортированных на Украину Зеленский тут же будет отправлять в могилы», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель МИД отметила, что разрешение депортировать украинцев в миграционной службе Финляндии обосновали наличием на Украине «безопасных регионов».

В этот же день портал Mtvuutiset со ссылкой на финскую миграционную службу сообщил, что власти Финляндии задумались о поиске законного способа возвращении украинских беженцев на Украину.

Накануне министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что в случае прекращения конфликта на Украине государство перестанет предоставлять временную защиту украинцам.

По словам чиновника, Чехия активно рассматривает предложение, которое планируется реализовать во время председательства Польши в Совете Евросоюза. Его суть в том, чтобы сразу же после наступления перемирия между Россией и Украиной прекратить предоставление временной защиты украинским беженцам, приравняв их к гражданам других национальностей, проживающих на территории Чехии.

Согласование решения, отметил Ракушан, запланировано на первую половину следующего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2024 году не менее 5 935 граждан Украины получили отказ во въезде в Германию.

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