Захарова назвала депортацию украинцев из Финляндии фантастической подлостью

Депортация украинских беженцев из Финляндии равносильна их отправке на верную смерть. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала разрешение миграционной службы Финляндии депортировать украинцев, которым отказано в виде на жительство или убежище, или совершивших преступление.

«Фантастическая подлость. Ведь в Хельсинки не могут не понимать, что депортированных на Украину Зеленский тут же будет отправлять в могилы», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель МИД отметила, что разрешение депортировать украинцев в миграционной службе Финляндии обосновали наличием на Украине «безопасных регионов».

В этот же день портал Mtvuutiset со ссылкой на финскую миграционную службу сообщил, что власти Финляндии задумались о поиске законного способа возвращении украинских беженцев на Украину.

Накануне министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что в случае прекращения конфликта на Украине государство перестанет предоставлять временную защиту украинцам.

По словам чиновника, Чехия активно рассматривает предложение, которое планируется реализовать во время председательства Польши в Совете Евросоюза. Его суть в том, чтобы сразу же после наступления перемирия между Россией и Украиной прекратить предоставление временной защиты украинским беженцам, приравняв их к гражданам других национальностей, проживающих на территории Чехии.

Согласование решения, отметил Ракушан, запланировано на первую половину следующего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2024 году не менее 5 935 граждан Украины получили отказ во въезде в Германию.