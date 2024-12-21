Супермодель поделилась с подписчиками горячим фото.

Супермодель Ирина Шейк собрала друзей на русское застолье в США. Звезда поделилась фотографиями новогодней елки и праздничного стола, на котором оказались русские блюда — блины с черной икрой и винегрет.

На одном из снимков Шейк показала легендарные шоколадные конфеты «Аленка» и другие сладости, рядом с которыми позировала дочь модели Лея де Сена. По всей видимости, малышка унаследовала любовь матери к российским угощениям.

«По-рождественски. Винегретик и конфетки», — написала Ирина.

«Винегретик и конфетки»: Ирина Шейк готовится к Новому году в русском стиле 1/3 Ирина Шейк показала праздничный стол с русскими блюдами. Фото: Instagram*/irinashayk 2/3 Ирина Шейк показала праздничный стол с русскими блюдами. 3/3 Ирина Шейк показала праздничный стол с русскими блюдами.

Сама знаменитость выбрала эффектный наряд — облегающее платье, подчеркивающее ее фигуру и пышный бюст. Ярким акцентом образа Шейк стали алые губы.

Ирина также удивила подписчиков горячим фото, в котором показала свое декольте крупным планом, а также выбрала для кадра необычный реквизит — конфету «Аленка».

Несмотря на то, что супермодель уже много лет живет в Нью-Йорке, ей удается не терять связи с родиной. Ирина учит наследницу русскому языку, а также с удовольствием готовит блюда родной кухни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк показала подросшую дочку.

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