«Винегретик и конфетки»: Ирина Шейк готовится к Новому году в русском стиле
Ирина Шейк накрыла праздничной стол в русском стиле
Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
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Супермодель поделилась с подписчиками горячим фото.
Супермодель Ирина Шейк собрала друзей на русское застолье в США. Звезда поделилась фотографиями новогодней елки и праздничного стола, на котором оказались русские блюда — блины с черной икрой и винегрет.
На одном из снимков Шейк показала легендарные шоколадные конфеты «Аленка» и другие сладости, рядом с которыми позировала дочь модели Лея де Сена. По всей видимости, малышка унаследовала любовь матери к российским угощениям.
«По-рождественски. Винегретик и конфетки», — написала Ирина.
Сама знаменитость выбрала эффектный наряд — облегающее платье, подчеркивающее ее фигуру и пышный бюст. Ярким акцентом образа Шейк стали алые губы.
Ирина также удивила подписчиков горячим фото, в котором показала свое декольте крупным планом, а также выбрала для кадра необычный реквизит — конфету «Аленка».
Несмотря на то, что супермодель уже много лет живет в Нью-Йорке, ей удается не терять связи с родиной. Ирина учит наследницу русскому языку, а также с удовольствием готовит блюда родной кухни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк показала подросшую дочку.
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