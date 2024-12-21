Мазут с затонувших танкеров дошел до мыса Змеиный и крепости Ени-Кале в Керчи

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

На очистку берега и акватории брошены силы МЧС и крымского Минэкологии.

Мазут с затонувших танкеров дошел до мыса Змеиный и крепости Ени-Кале в Керчи

Фото: Известия/Иван Ковалёв

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мазут с затонувших танкеров дошел до Керченского полуострова. Выброс нефтепродуктов произошел в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

К очистке берега и акватории привлечены силы федерального и регионального МЧС и крымского Минэкологии. Всего задействовано 112 человек, два судна и 12 единиц наземной техники.

«Для сбора пятна мазута в акватории морской спасательной службой направлены СКБ „Максим Колосов“ и СКБ „Анатолий Ткачев“», — сообщил зампредседателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.

Ранее в этот день в МЧС сообщили, что от мазута предстоит очистить еще 54 километра береговой линии в Краснодарском крае. Из них в Анапе — 44 километра, в Темрюкском районе — десять километров. Для выполнения работ привлечено более шести тысяч человек и свыше 300 единиц техники.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря. Сильные штормовые волны буквально переломили оба судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные были спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водолазы обнаружили утечку мазута в затонувшей части танкера «Волгонефть 212».

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака

Последние новости

16:42
Действовала по указке: в Москве женщина подожгла пиротехнику в торговом центре
16:26
Мазут с затонувших танкеров дошел до мыса Змеиный и крепости Ени-Кале в Керчи
16:11
«Винегретик и конфетки»: Ирина Шейк готовится к Новому году в русском стиле
15:56
Двое взрослых и 15 детей отравились хлором в бассейне базы отдыха в Тобольске
15:40
«С бомжом отмечала Новый год»: Анна Хилькевич о своей ужасной подростковой любви
15:15
Обвиняемый по уголовному делу съел вещдоки в подмосковном СИЗО

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
Вы будете удивлены: актриса Дружинина раскрыла правду о съемках фильма «Девчата»
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год