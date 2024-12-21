Захарова назвала Зеленского главой террористической ячейки после атаки на Казань

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила украинского лидера* Владимира Зеленского с экс-главой «Аль-Каиды»** Усамой бен Ладеном. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.

Захарова прокомментировала ситуацию с атакой дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Казань отметив, что киевский режим и раньше проявлял свою террористическую сущность, а сейчас у него другой и не осталось.

«Классическая схема того, как американцы, британцы, западники приводят под видом неких демократизаторов таких проплаченных людей, а потом эти как бы люди срываются в такое экстремистское террористическое пике, это не первый раз. И поэтому имя ему — Усама бен Зеленский», — резюмировала дипломат.

Также она добавила, что Зеленский стал главой террористической ячейки, убивающей мирных граждан.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова назвала депортацию украинцев из Финляндии фантастической подлостью.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

** — организация признана террористической и запрещена в России