Вербуют ежедневно: в России раскрыли скандальную секту «Кассиопея»

Дональд Трамп сменил прическу. Получилось два разных человека — Трамп в образе Трампа и Трамп в образе американского дедушки. Это странно, или это способ отвлечь внимание от чего-то по-настоящему важного. Возможно, от конфликтов в конгрессе, где республиканцы впервые после выборов ослушались Трампа и проголосовали заодно с демократами. В общем, грядет буря. В воздухе ощущается накопление электричества. Неслучайно загадочные огни атаковали США.

В репортаже, например, сообщается, что в штате Нью-Джерси, это восточное побережье, зафиксировали, как 50 объектов появились со стороны океана, а когда полицейский коптер попытался их догнать, исчезли в неизвестном направлении. Всего за месяц в ФБР поступило более трех тысяч звонков о неопознанных летающих объектах. Большинство уверены, что это дроны. Пентагон молчит.

Никто не удивится, если рано или поздно на дронах разглядят «Made in China». И это может стать поводом для каких-нибудь ограничений против поднебесной. Или против России, например. Ведь мы «угрожаем» Америке. Не верите? Послушайте радио, «Радио судного дня».

Оно вот уже полвека будоражит умы любителей физики и теорий заговора. Дело в том, что все это время на одной определенной частоте в радиоэфире круглосуточно звучит один и тот же монотонный сигнал, за что его на Западе прозвали «жужжалкой».

Это не помехи. Сигнал, если прислушаться, повторяется с интервалом в две секунды. Но самое загадочное, что иногда, раз в неделю или в месяц, шум прерывается и раздается четкая русская речь. Четкая, но непонятная.

После одного из первых перехватов радио и назвали «УВБ-76». Правда, с тех пор оно якобы еще пять раз меняло название.

Логично, что «БРОМАЛ», и другие подобные абракадабры, прозвучавшие в эфире типа «БЫКОТУФ», «КРАСОПУХ» — это шифр. Кому? На Западе уверены, что нашим агентам-нелегалам. Ладно тогда, но сейчас, в век Интернета? На самом деле, в глобальной паутине вы как раз оставляете цифровые следы. А так — включил приемничек, послушал и выключил.

Вторая версия еще более экзотическая — что этот радиосигнал есть часть оборонной системы «Периметр». Пока он звучит, все в порядке, а прервался — значит передатчик попал под ядерный удар противника и сотни наших ракет должны «отомстить».

Поэтому в Америке и вздрогнули, когда в середине декабря за один день прошло более 20 шифровок, а затем зазвучало «Лебединое озеро». А с этим балетом у нас после 1991 года не самые лучшие ассоциации. Конечно, наиболее доступная версия, что это так радио-хакеры забавляются, но так совпало, что параллельно в небе над Америкой закружились то ли дроны, то ли НЛО.

Казалось бы, ну кто в НЛО поверит? Но ведь больше половины американцев и в инопланетян верит. А четверть даже в то, что они посещают Землю. Просто мы их не видим, или правительство скрывает.

И не одни они такие доверчивые. В России на волне популярности оккультизма внезапный всплеск интереса к контактерам. Одно из таких сообществ, где настроили общение с созвездием Кассиопея, имеет в соцсетях уже 200 тысяч подписчиков и миллионы просмотров роликов. Вот только помимо рассказов про плазмоидов и межгалактический союз энегопрактики предлагают нетрадиционные методы лечения нам, землянам. А это уже совсем другая статья. Расследовал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Они контактируют с инопланетянами и внеземными цивилизациями. Их наставники из других галактик, они молятся своим неведомым богам и существам.

— А как происходит контакт?

— В астральном теле.

Свои иконы, своя иерархия, своя миссия и идеология. «Кассиопея» — огромный бизнес-проект, который приносит владельцам миллионы рублей.

Воронежская область. Коттеджный поселок в тридцати минутах езды от города. Съемочная группа заселилась под видом клиентов. Помимо духовных практик и внеземных контактов, в «Кассиопее» с порога предлагают оздоровительные процедуры.

Сразу просят деньги. Наличкой. Постоянно контролируют, следят, не дают думать. Ни минуты свободного времени. Сначала диагностика на уникальном аппарате. Эти наушники выявляют болезни почек, коленей, спины сердца и много чего еще.

Сразу говорят, все плохо и нужно комплексное оздоровление. Снова просят заплатить. Снова наличкой. Назначают процедуры: микротоки и массаж. Разумеется, тоже уникальная технология, якобы доступная только здесь. Оплата лучше наличкой.

И сразу бегом в следующий кабинет. Очередной массаж. Теперь биоэнергетический, по японской технологии.

Ну и только здесь и сейчас: уникальное предложение — препарат-антипаразит. Всего три тысячи наличкой. Внутри — вода, разложенная на восемь структур и исцеляющая все болезни.

Деньги. Деньги. Деньги. Здесь тянут и тянут, в каждом кабинете. На вопросы о противопоказаниях всегда простой ответ: «У нас аппараты уникальные. Мы работаем и на тонких структурах, и на физике».

Врачей здесь нет. Все процедуры назначает мастер. На полках —сомнительные дипломы и весьма сомнительные методы. Но едут сюда сотнями круглый год. И везут миллионы.

Около двухсот тысяч последователей в соцсетях, почти полмиллиона в жизни, огромная сеть групп и чатов, базы данных клиентов, внутренние сертификаты участников. «Кассиопея» вербует адептов ежедневно, в основном среди старшего поколения. Акцент на здоровье.

«Вот он несколько раз ходил в поликлинику, пообщался с доктором, выяснил, что лечение долгое. Тут он выходит в Интернет: есть эта целительница, которой дали суперсилу, она там пошепчет, и рак у тебя рассосется, и суставы новые вырастут», — говорит психиатр Василий Шуров.

Оздоровительный центр в Воронеже — самое сердце «Кассиопеи». Денежные потоки организации контролирует Максим Русан. Он сам себя называет основателем проекта. Именно на него, судя по данным базы «Спарк», и зарегистрировано юридическое лицо, некоммерческая организация оздоровительного центра. Среди видов деятельности: физкультурно-оздоровительная, издательская, научная. И ни слова про продажу целебных препаратов, оказание оздоровительных услуг или сдачу в аренду помещений.

Русан — уроженец Киева, бывший сотрудник воронежского Росреестра. Долго занимался недвижимостью, пока не познакомился с Ириной Подзоровой. Она — духовный лидер «Кассиопеи». Проводит сессии, учит адептов контактировать с межгалактическим союзом.

Любая оздоровительная процедура должна проходить через контакт с Высшим Я, только в этом случае наступит исцеление, иначе массажи не помогут. Это как раз и преподает Подзорова. Не бесплатно, конечно. Уже 30 тысяч. Игорь Ткаченко — один из тех, кто платил Ирине за такие курсы.

«Она придумывает 90% из того, что говорит. Она несет эту пургу, которая хорошо усваивается слабоумными людьми», — говорит пострадавший Игорь Ткаченко.

Количество последователей и учеников Подзоровой растет. Адепты открывают свои инопланетные миры и начинают контактировать со своими галактическими наставниками. А главное, привлекают новых адептов. Едут по всей стране.

Полежать на коврике, погладить по спине партнера, мысленно установить кристалл, символы. Очередное псевдоцелительство без МРТ и снимков за двадцать тысяч рублей.

Специалист по позвоночнику Алеллейя в Москве на гастролях. Сама из Омска. Там тоже практика. И таких практик много. Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Самара, Новосибирск, Уфа, Челябинск. Это только календарь за декабрь. Частные уроки, массовые лекции и мастер-классы.

«Кассиопея» опасна тем, что она порабощает людей. Тем, что лидер Подзорова, которая возвышает себя за счет других людей, использует других людей и использует их как средство для достижения свои целей», — объясняет Александр Дворкин, профессор, президент Центра религиоведческих исследований.

А цель одна — заработать как можно больше. Любым способом — на здоровье, на процедурах, на слабой психике. Управляя, заставляя, унижая.

«Когда нам предлагают исследоваться на каком-то аппарате, измерить чакры, ауру или что-то такое, это уже общая практика, которая просто была предложена саентологами», — объяснила научный сотрудник лаборатории деструктологии МГЛУ Ольга Стрекалова.

Никакой реальной медицины и исцеления тут, конечно, нет. Но люди верят, что через Высшее Я решить можно любую проблему со здоровьем. Грыжи уйдут от обычного вытяжения, а болезни печени или почек — через наушники и мантры.

«Официальной медицине это неизвестно. У нас это не применяется, такие методы диагностики. Никакие аппараты компьютерные, вот эти вот приставки, они диагноз поставить не могут. Диагноз поставить может только врач», — говорит Елена Ванетик, физиотерапевт, заведующая отделением реабилитации НКЦ № 2 РНЦХ.

Врачей здесь презирают, от официальной медицины убеждают отказаться. Делают все, чтобы клиенты платили исключительно за контакты с инопланетным разумом. Наличкой. Много. И никаких чеков, никакой отчетности.

А главное, никакой ответственности за происходящее. Все, что делают выпускники и мастера «Кассиопеи» за закрытыми дверьми коттеджей и танцевальных залов, на первый взгляд законно. Но нам удалось заглянуть чуть глубже. И теперь деятельность оздоровительного центра и частных мастеров проверит прокуратура.