Невестка Трампа сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора

Невестка избранного президента США Дональда Трампа — Лара Трамп — сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора от штата Флорида вместо нынешнего сенатора и кандидата на пост госсекретаря Марка Рубио. Об этом она заявила в соцсети Х.

«После долгих раздумий и поддержки со стороны многих людей я приняла решение не участвовать в выборах в сенат Соединенных Штатов», — отметила Лара.

До этого невестка Трампа заявляла, что рассматривает возможность занять место в сенате. Так она прокомментировала возможность заменить Марка Рубио, если его назначат на должность государственного секретаря.

Дональд Трамп ранее заявлял, что его детей в новой администрации не будет. Известно, что в первый срок его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер занимали важные советнические роли.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США.