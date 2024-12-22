Невестка Трампа сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 23 0

Ранее она рассматривала возможность заменить Марка Рубио.

Невестка Трампа сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - Cnp For Ny Post

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Невестка избранного президента США Дональда Трампа — Лара Трамп — сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора от штата Флорида вместо нынешнего сенатора и кандидата на пост госсекретаря Марка Рубио. Об этом она заявила в соцсети Х.

«После долгих раздумий и поддержки со стороны многих людей я приняла решение не участвовать в выборах в сенат Соединенных Штатов», — отметила Лара.

До этого невестка Трампа заявляла, что рассматривает возможность занять место в сенате. Так она прокомментировала возможность заменить Марка Рубио, если его назначат на должность государственного секретаря.

Дональд Трамп ранее заявлял, что его детей в новой администрации не будет. Известно, что в первый срок его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер занимали важные советнические роли.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США.

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