«По глупости отдал за один доллар»: Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 46 0

Трамп не исключил возможность возвращения контроля США над Панамским каналом

«По глупости отдал за один доллар»: Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США

Фото: www.globallookpress.com/Li Muzi

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Политик недоволен высокими тарифами за использование маршрута.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут возобновить контроль над Панамским каналом. Об этом он написал в своем личном блоге.

Политик раскритиковал высокие тарифы, которые установили власти Панамы за использование канала. По его словам, плата «просто смехотворна».

Трамп отметил, что Панамский канал «жизненно важен» для США из-за большой роли в экономике и национальной безопасности страны. Политик настаивает, что если принципы, которые лежали в основе передачи, не будут соблюдены, то он намерен настаивать на полном возвращении. Тем более, Трамп выразил недовольство, что каналом также пользуется Китай. Ведь это, по его мнению, противоречит условиям сделки по передаче.

«Когда президент Джимми Картер по глупости отдал его за один доллар во время своего президентского срока, управлять им могла исключительно Панама, а не Китай или кто-либо еще», — добавил он.

Панамский канал стал нейтральным в 1977 году после подписания договора, согласно которому контроль над маршрутом получила Панама. Документ предусматривал доступность для мировой торговли.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трамп паникует из-за загадочных беспилотников над США.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:23
Никто не застрахован: как защитить дом в новогодние праздники
12:00
Путин оценил перспективы улучшения отношений России и США
11:40
Вербуют ежедневно: в России раскрыли скандальную секту «Кассиопея»
11:18
«По глупости отдал за один доллар»: Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США
10:56
За ночь над регионами России уничтожили 42 дрона ВСУ
10:35
Гнев вместо скорби: как трагедия в Магдебурге отразится на всей Европе

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год