Зурабишвили потребовала за неделю назначить новые парламентские выборы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Она также пообещала в ближайшее время записать видеообращение, в котором сообщит некие подробности.

Грузия: Зурабишвили дала неделю для назначения парламентских выборов

Фото: © РИА Новости

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Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после избрания нового главы государства потребовала от властей за неделю назначить новые парламентские выборы. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Грузия.

Незадолго до этого Зурабишвили стала участницей протестов в Тбилиси, на которых заявила — она не боится.

«Мне пообещали, что я скоро буду за решеткой, но мы ведь не боимся», — сказала Зурабишвили.

А после у нее отключился микрофон, но Зурабишвили отметила — ее выступление пытались сорвать. Поэтому в ближайшее время она пообещала записать видеообращение к гражданам страны, в котором сообщит некие подробности.

Выборы президента в Грузии

В Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. Выборы проходили по новой схеме, где кандидату было необходимо набрать 200 голосов выборщиков из 300. За кандидат от «Грузинской мечты» Михаила Кавелашвили проголосовали 224 депутата. По данным местного ЦИК голосование за лидера страны признали состоявшимся.

Зурабишвили отказалась сложить с себя полномочия, так как посчитала парламент «нелегитимным».

Церемония инаугурации нового шестого президента страны назначена на 29 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что парламент Грузии принял закон, запрещающий ношение масок, скрывающих лицо, на митингах.

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