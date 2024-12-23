В Пулково задержали 13 рейсов из-за сигнала о минировании

Вылет 13 рейсов задержали в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник.

По его сведениям, они были задержаны из-за сообщений о минировании, которые, как выяснилось позже, оказались ложными. Очевидцы рассказали, что пассажиров не выпускают из самолетов и не пускают на борт. На выходе из аэропорта образовалась очередь.

Согласно онлайн-табло, десять из задержанных рейсов уже отправлены.

Официальных комментариев по ситуации пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самолет Петербург-Москва вернулся в аэропорт из-за незакрытого люка.

До этого сообщалось, что вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Приморском крае. Воздушное судно приземлилось недалеко от посадочной полосы в городе Артеме.

Вертолет получил повреждения рулевого и несущего винтов, хвостовой балки, а также шасси. На борту Robinson находилось трое пассажиров. Пострадавших в инциденте нет. По факту случившегося возбужденно уголовное дело.