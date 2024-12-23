«Забери меня отсюда»: почему дочь Бони опять просится домой из Лондона
Дочь блогера Бони захотела бросить занятия в конной школе
Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda
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Как на это отреагировала блогер и модель?
Телеведущая, блогер и модель Виктория Боня рассказала, что ее 12-летняя дочка Анджелина захотела бросить занятия в конной школе в Лондоне. Хотя еще недавно девочке нравился этот вид спорта, и она готова была заниматься им бесконечно.
Как пояснила Боня, после того, как девочка стала заниматься, пошли первые успехи. Анджелина заняла первое место в соревнованиях. Правда, потом попросила звездную маму забрать оттуда.
«Говорит: „Мама, забери меня отсюда“. Ребенок всего несколько месяцев там учится… Я ей отвечаю: „Заберу в конце года. Я б забрала, если б ты не сидела дома, не лопала чипсы. Приготовь себе еду, а не заказывай, ты же можешь», — поделилась Боня переживаниями в шоу «Как это было с Яной Чуриковой».
К слову, дочку Боня родила от ирландского предпринимателя Алекса Смерфита. С ним она прожила семь лет, но замуж так и не вышла. А после расставания в одиночку стала воспитывать девочку. Модель то и дело опровергала слухи, что находится на полном обеспечении у бизнесмена. Наоборот, по ее словам, мужчина ни копейки не дает на содержание наследницы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отметила 45-летие Виктория Боня.
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