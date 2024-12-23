Среди зрителей: Константин Хабенский представил публике старшего сына

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 74 0

Константин Хабенский представил публике подросшего сына Ивана

Хабенский представил публике подросшего сына Ивана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Актер крайне редко говорит о своей семейной жизни на широкую публику.

Актер и художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский представил зрителям своего старшего сына Ивана. Об этом пишет издание KP.RU.

Артист провел в театре «художественный разговор» с писателем Александром Цыпкиным. Это была вторая подобная встреча, состоявшаяся перед зрителями. В зале присутствовал и сын Константина от первой жены 16-летний Иван, о чем артист объявил лично.

Диалог между Цыпкиным и Хабенским проходил в формате интервью, где писатель задавал актеру вопросы. Художественный руководитель с удовольствием рассказывал о театре, подводя итоги года в МХТе, а вот с личными темами был намного сдержаннее. Однако признался, что до сих пор верит в Деда Мороза. Так как без веры в чудо невозможно быть артистом.

К слову, о своей семейной жизни Хабенский не распространяется, потому о наследниках артиста известно немного. Иван — старший сын знаменитости от брака с радиоведущей Анастасией Смирновой. К сожалению, ее судьба сложилась трагично из-за тяжелой болезни. Опухоль головного мозга забрала Смирнову, когда Ване был годик.

Родители Анастасии взяли на себя заботу о мальчике. Однако Хабенский принимал активное участие в его воспитании. Сейчас Иван живет в Москве.

Также у Хабенского есть две дочери — Александра и Веря от супруги актрисы Ольги Литвиновой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Хабенский назвал спектакль «Чайка» — женским.

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