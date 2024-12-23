Бывшего мэра Сочи заподозрили в получении взятки через жену

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 20 0

В отношении экс-мэра Сочи Копайгородского завели новое дело

Копайгородского заподозрили в получении взятки через жену

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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По версии следствия, чиновник мог получить более 43 миллионов рублей.

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского подозревают в получении взятки в размере более 43 миллионов рублей через жену. Об этом сообщает МВД России.

Чиновника задержали 25 сентября. Ему вменяется хищение двух земельных участков на 3,7 миллиона рублей. В ходе расследования вскрылось еще одно возможное преступление.

«По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей и была сопряжена с вымогательством», — говорится в сообщении.

Взамен Копайгородский должен был создать бизнесу благоприятные условия и оказать покровительство. По информации ведомства, подозреваемые были задержаны, в офисных и жилых помещениях провели обыски.

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Сотрудники Следственного департамента МВД России продолжают расследование по прошлому и новому делу. Ведется работа по установлению всех соучастников. Пока бывший мэр находится под стражей, а его супруга под домашним арестом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что заместитель министра спорта Ростовской области Светлана Гадарова арестована по подозрению в получении взятки.

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