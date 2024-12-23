Огромный факел: в Оренбургской области загорелась буровая установка
Крупный пожар случился на буровой установке в Оренбургской области
Фото, видео: 5-tv.ru
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Специалисты МЧС проводят замеры, чтобы исключить выброс вредных веществ.
На буровой установке в Оренбургской области крупный пожар. На кадрах видно, как как из-под земли вырывается огромный факел.
На месте работают экстренные службы, задействовали десятки единиц техники. С ее помощью спасатели демонтируют поврежденные конструкции.
По оперативным данным, пострадавших среди рабочих нет. В непосредственной близости от буровой расположен поселок Красногорский. Чтобы исключить выброс вредных веществ, специалисты МЧС проводят замеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве загорелся склад с пластиковой продукцией.
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