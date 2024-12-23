В Москве загорелся склад с пластиковой продукцией

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 19 0

Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

Пожар на складе пластика в Москве

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве загорелся склад с пластиковой продукцией. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Огонь распространяется быстро», — пояснил инсайдер.

Так же он уточнил, что пожар на 1-й Горловской улице охватил помещение площадью 300 квадратных метров.

Подробности произошедшего в настоящий момент уточняются. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал о том, пожарный во время атаки БПЛА в Казани закрыл собой женщину с четырехмесячным ребенком. В субботу, 21 декабря, столица Татарстана подверглась атаке украинских беспилотников. Жительница Казани выбежала на улицу во время эвакуации. Сотрудник МЧС накрыл ее своим телом перед тем, как дрон врезался в ЖК.

Воздушная тревога прозвучала около восьми утра, когда многие жители города еще спали. Перед этим поступала информация о сбитом силами ПВО беспилотнике над территорией Татарстана.

После атаки в нескольких многоэтажных жилых домах начался пожар. Возгорания смогли оперативно ликвидировать.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:51
В Москве загорелся склад с пластиковой продукцией
9:38
«Я транжира»: Наталья Подольская скрывает свои траты от мужа
9:24
Не стоим на месте: глава «Ростеха» рассказал о ходе модернизации и производства Ту-160М
9:11
На военной базе в Южной Корее прогремел взрыв
8:54
Блогер Влад Бумага задолжал ФНС почти 1 миллион рублей
8:38
Уборку мазута приостановили из-за сильного шторма на побережье Кубани

Сейчас читают

Су-34 бомбит ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год