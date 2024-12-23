Не знают, как себя вести: почему в России выросло число аварий с участием детей

Отдельного внимания требуют автошколы, считают в Национальном автомобильном союзе.

Число аварий с участием детей резко возросло. И нередко лихачами за рулем оказываются сами подростки. Гонки без прав заканчиваются задержаниями и родительскими штрафами. Но, по словам экспертов, этого мало, и правила дорожного движения надо в обязательном порядке изучать еще в школе. В теме разбирался корреспондент «Известий» Максим Сироткин.

На кадрах — погони в небольшом селе Коммунар в Хакасии. На требования остановиться, водитель только сильнее жмет на газ. Пытается скрыться в темных улочках, но вылетает с дороги прямо в забор.

Оказалось, за рулем находился 15-летний парень. Никаких водительских прав, конечно же, нет. Говорит, мама сама дала автомобиль, попросила забрать посылки из пункта выдачи заказов. И это еще хорошо, что подросток никого не сбил и сам не пострадал.

По данным ГАИ, число аварий с участием детей в этом году резко возросло. Так, только за первые десять месяцев произошло почти 18 тысяч ДТП, погибли 630 несовершеннолетних, ранены — более 20 тысяч. На треть увеличилось и число ДТП с участием детей-водителей. Национальный автомобильный союз бьет тревогу.

«У нас на лицо большая проблема — дети не знают, как вести себя на дорогах. И в школах им, к глубокому сожалению, этого не объясняют вообще. Мы считаем, что ПДД, изучение правил дорожного движения должно быть в школах с 5-го по 11-й классы включительно», — отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Они сами ходят в школу и обратно, но в этом возрасте у них еще нет той необходимой реакции, как у взрослых, считают автоэксперты. Дети могут не понять степень опасности, не умеют определять расстояния, часто переоценивают свои способности, считая, например, что успеют перебежать дорогу.

Авторы инициативы считают, родители не всегда сами знают и соблюдают дорожные правила, а многие и специально ими пренебрегают. Все эти пробелы в знаниях должны будут закрыть на уроках основ безопасности жизнедеятельности.

«Соблюдайте правила и не позволяйте нарушать их другим. Ни маме, ни папе, ни бабушке, ни дедушке, никому нельзя это делать», — рассказывает школьникам на уроке сотрудница полиции.

Да, для малышей подобные занятия пока что больше развлечение. Красивые картинки и макеты. Но даже в играх дают понять — правила нарушать нельзя.

Не отвлекаться на телефон, переходить дорогу на зеленый и по зебре, смотреть по сторонам — эти золотые правила должен знать каждый ребенок. Это поможет не только избежать аварий, но и сформирует культуру уважения на дорогах. А когда дети подрастут и захотят стать водителями, то уже будут ориентироваться в дорожных знаках и правилах.

Отдельного внимания требуют и автошколы, считают в Национальном автомобильном союзе. Никиту, например, обещали за четыре недели научить водить. Когда пошел уже третий месяц, молодой человек понял: знаниями тут и не пахнет.

«За все время обучения ни разу не выезжали в город в принципе. Вождение на площадке проходило в формате: если пришел — вот автомобиль, без какого-либо инструктора, садись, езди. Даже не показывая, как выполнять упражнения», — отмечает ученик автошколы Никита Тихонов.

Так еще и счет за такую услугу выставили по полной. За рулем же сидели, а то что ничему не научились — так сами виноваты! Поэтому в автомобильном союзе требуют ввести для автошкол критерии успешности работы. Если менее 60% выпускников заваливают на экзамене теорию и менее 30% — практику — у автошколы стоит отзывать лицензию.

Еще одна мысль: позволить кандидатам в водители самостоятельно готовиться к теоретическим экзаменам. Это, по мнению союза, заметно сохранит кошелек будущих автомобилистов, да и сдачу экзамена на права сделает более доступной.