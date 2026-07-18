IScience: герцог Тосканы Франческо Медичи умер от малярии

Ученые из Италии и США опровергли многовековую версию о смерти великого герцога Тосканы Франческо Медичи и его супруги Бьянки Капелло в 1587 году — их убил вовсе не яд. Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале iScience.

На протяжении многих лет считалось, что герцога и его жену отравил мышьяком брат Франческо и соперник за власть Фердинандо Медичи. Однако во время анализа останков умершего были обнаружены ДНК двух видов малярийных паразитов рода Plasmodium. Ученые утверждают, что болезнь в тот период активно бушевала в Тоскане.

«Мы можем с научной уверенностью заявить, что причиной смерти герцога стала малярия, а не яд. Симптомы, описанные в исторических хрониках, включая перемежающуюся лихорадку, полностью соответствуют этой болезни», — заявила палеатолог из Италии Валентина Джуффра.

Кроме того, от малярии в 1562 году умер младший брат герцога Джованни Медичи. При этом издание утверждает, что ученые вовсе не стремились установить истинную причину гибели Франческо. Их целью было изучение информации о распространении болезни в Европе в эпоху Ренессанса.

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