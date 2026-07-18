Силы ПВО России сбили семь летевших на Москву беспилотников

Средства противовоздушной обороны Москвы уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону столицы. Об этом 18 июля сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в мессенджере «МАКС».

Уточняется, что на месте падения обломков украинских дронов работают сотрудники спецслужб, которые оценивают последствия инцидента и проводят соответствующие мероприятия по обеспечению безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь с 16 на 17 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В Минобороны РФ уточнили, что вражеские БПЛА были поражены над территорией тринадцати регионов. Среди них значатся Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Орловская, Курская, Ростовская, Тульская, Смоленская области, а также Краснодарский и Ставропольский края. Кроме того, дроны уничтожались над Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Противник использует для ударов как беспилотные летательные аппараты, так и ракетные системы, создавая угрозу для гражданской и военной инфраструктуры.

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