Силы ПВО России сбили семь летевших на Москву беспилотников

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 65 0

На месте падения обломков дронов работают сотрудники спецслужб.

Атака беспилотников на Москву: сколько сбили дронов 18 июля

Фото: © РИА Новости/ZAM-Photography

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Средства противовоздушной обороны Москвы уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону столицы. Об этом 18 июля сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в мессенджере «МАКС».

Уточняется, что на месте падения обломков украинских дронов работают сотрудники спецслужб, которые оценивают последствия инцидента и проводят соответствующие мероприятия по обеспечению безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь с 16 на 17 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В Минобороны РФ уточнили, что вражеские БПЛА были поражены над территорией тринадцати регионов. Среди них значатся Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Орловская, Курская, Ростовская, Тульская, Смоленская области, а также Краснодарский и Ставропольский края. Кроме того, дроны уничтожались над Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Противник использует для ударов как беспилотные летательные аппараты, так и ракетные системы, создавая угрозу для гражданской и военной инфраструктуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Атака беспилотников на Москву
16 июл
За ночь силы ПВО сбили 200 украинских беспилотников, летевших на Москву
16 июл
За утро силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников, летевших на Москву
13 июл
За ночь над Московской областью были перехвачены 81 беспилотник ВСУ
13 июл
Силы ПВО сбили 24 украинских беспилотника на подлете к Москве
12 июл
Около 300 беспилотников ВСУ пытались атаковать Москву за сутки
12 июл
Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский беспилотник, летевший на Москву
11 июл
Силы ПВО сбили за день 21 БПЛА на подлете к Москве
10 июл
ПВО отразила атаку 12 беспилотников ВСУ на Москву
7 июл
Собянин: В направлении Московского региона летело более 430 беспилотников
7 июл
Двенадцать дронов ВСУ ликвидировано на подлете к Москве
+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.40
0.08 89.90
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:33
Как защитить себя от рака: рекомендации ВОЗ для россиян
4:13
Силы ПВО России сбили семь летевших на Москву беспилотников
3:53
Паника на улицах: опубликованы кадры землетрясения в Мексике и Гватемале
3:33
Спасение или угроза: как раздельный сон влияет на отношения
3:13
Летнее тепло возвращается: какая погода ждет Москву 18 июля
2:53
Наемника ВСУ из Австралии убили в ДНР

Сейчас читают

Варенье из крыжовника на зиму: 10 лучших рецептов, которые точно стоит попробовать
В США выявили 400 тысяч умерших, которые по-прежнему числятся избирателями
Она была в тени великого мужа, но держала КВН в своих руках: повороты судьбы Светланы Масляковой
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео