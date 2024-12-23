В ожидании 13-й зарплаты: какие работники могут рассчитывать на новогоднюю премию

Такие вознаграждения не закреплены в Трудовом кодексе РФ и не являются обязательными.

Работающие россияне могут получить новогоднюю премию в конце декабря или начале января. Кому положена так называемая 13-я зарплата, URA.RU рассказала юрист Татьяна Нечаева.

Она отметила, что такие выплаты не являются обязательными. В списки попадают те сотрудники, которые показали свою эффективность в течение года.

«Как правило, годовую премию выплачивают по итогам работы за год при выполнении всех поставленных KPI (ключевых показателей эффективности). Также могут быть премии за отдельные достижения, реализацию крупных и сложных проектов», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в некоторых компаниях 13-ю зарплату выплачивают каждый год, но только части коллектива. Другие же могут попытаться получить ее через суд. Однако вряд ли это увенчается успехом. Инстанции редко встают на сторону работника. Но каждый случай индивидуален и его желательно разбирать с юристом.

«Чтобы рассчитать премию самостоятельно, необходимо ознакомиться с внутренними регламентами компании: размер (как и сам факт наличия такой премии) зависит от условий трудового договора или коллективного соглашения», — резюмировала специалист.

В большинстве случаев размер премий привязан к окладу или процентам от продаж.

Ранее 5-tv.ru писал, что стал известен средний доход курьеров в 2024 году.