Москва неоднократно говорила, что газовый вопрос имеет свою инерционность. И вот, похоже, сейчас проблемная история достигла своей кульминации — сыпется немецкая экономика, у европейцев растут коммунальные расходы. Первые гонцы возобновления отношений уже едут к Путину. Другие — как Майя Санду — готовятся, наоборот, к войне. Опять же, из-за энергоресурсов. Тему продолжил корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Видео, которое вдруг оказалось не для слабонервных. Кремль показал всего девять секунд протокольной съемки встречи Владимира Путина и Роберта Фицо. Но и сам приезд, и тема переговоров — энергетика — заставили политиков в очередной раз сбросить маски. А президент Молдавии и вовсе пошла на угрозы — по данным российской разведки, на недавнем совещании в Кишиневе Санду заявила о подготовке к захвату Молдавской ГРЭС, которая расположена в Приднестровье.

«По словам Санду, если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье», — заявили в Службе внешней разведки РФ.

Кишинев, как Братислава и Будапешт, зависит от транзита российского газа через Украину. С первого января Киев обещает его прекратить.

«Вы знаете о позиции тех стран европейских, которые продолжают закупать российский газ и которые считают это необходимым для нормальной работы своей экономики. Поэтому здесь есть сейчас очень сложная ситуация, которая требует повышенного внимания», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Но энергетические проблемы Словакии и Венгрии, судя по оскорбительным заявлениям президента* Украины Зеленского, Киеву безразличны. При этом энергия как воздух нужна сегодня и Киеву. Молдавская ГРЭС вырабатывает больше 2,5 тысячи мегаватт-часов, находится в Приднестровье — фактически на границе с Украиной.

В Службе внешней разведки России уверены: гарантий, что молдавский президент «действительно не попытается развязать реальную войну в регионе», нет. Тем более, что украинский узурпатор тоже грозился.

«Ни в коем случае среди молдавского общества она не найдет понимания. От нее отвернутся даже последние сторонники и силовики», — заявил политолог Александр Кориненко.

Понять же, как сильно соседи друг от друга энергозависимы, можно, взглянув на карту транзитных мощностей Украины — которые пока целы и которые хорошо знают главные рупоры пропаганды Запада. Остро реагируя на визит Фицо, многие тем не менее не стали выходить с совсем уж беззастенчивыми заголовками.

Financial Times осторожно пишет, что «угроза Киева представляет собой серьезный вызов Словакии». Авторы CNN, констатировали: «взгляды Фицо резко отличаются от взглядов большинства других европейских лидеров». Даже всегда воинственная информслужба Би-би-си отчиталась: Путин и Фицо обсуждали «поставки российского газа в Словакию, от которого зависит его страна». Впрочем, в континентальной Европе, здравый смысл, после визита премьера Словакии в Москву в общем информационном шуме был слышен нечасто.

«Зеленский хочет указывать Словакии, что делать, на что не имеет никакого права. Без газа и нефти из России, без российских товаров, которые привозили, товары из США или ЕС выйдут Словакии намного дороже, это совсем уничтожит нашу экономику», — высказался лидер партии «Единые славяне» Петр Марчек.

Лидеры оппозиции в Братиславе словно всю ночь перечитывали басню «Слон и моська». Называли Фицо коллаборационистом, говорили и что похуже — в тот самый момент, пока глава кабинета возвращался домой, пытаясь решить острейший вопрос, который может встать перед его страной.

«Как это возможно, что президент России для нашего премьера важнее, чем словацкие врачи, учителя или словацкие граждане», — заявил глава оппозиционной партии Словакии «Прогрессивная Словакия» Михаил Шимечка.

Буквально за несколько часов до встречи Владимира Путина и Роберта Фицо в Лапландии прошел так называемый саммит по безопасности, в котором участвовали лидеры Финляндии, Швеции, Греции и Италии. Так что врозь в Европе получается уже не только энергетика — защищаться от угроз, которые европейские политики сами себе и выдумывают, они, судя по всему, тоже планируют теперь «могучими кучками».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.