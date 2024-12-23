Кроется в деталях: россиян предупредили о новой уловке МФО

На фоне ужесточения лимитов на выдачу появляются новые схемы.

Микрофинансовые организации нашли новый способ обмана россиян. Как рассказали «Известиям» эксперты в кредитной сфере, такие компании стали предлагать «беспроцентные» займы. Правда, по итогу за эту ссуду придется заплатить 292% годовых.

Подвох, кроется в деталях — как обычно текст, написанный в договоре мелким шрифтом. А там указано, что тот самый беспроцентный период длится всего пару-тройку дней. И если не выплатить всю сумму займа в срок, начнут набегать дикие проценты. Но попытка вернуть вс вовремя через приложение банка также обернется огромными процентами — они уже заложены и в этот способ возврата денег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что микрофинансовые организации начнут штрафовать за выбивание денег.