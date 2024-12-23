Кроется в деталях: россиян предупредили о новой уловке МФО

Эфирная новость 8 0

Известия: МФО привлекают россиян «беспроцентными» займами

Фото, видео: © РИА Новости/Микрофинансовые организации

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На фоне ужесточения лимитов на выдачу появляются новые схемы.

Микрофинансовые организации нашли новый способ обмана россиян. Как рассказали «Известиям» эксперты в кредитной сфере, такие компании стали предлагать «беспроцентные» займы. Правда, по итогу за эту ссуду придется заплатить 292% годовых.

Подвох, кроется в деталях — как обычно текст, написанный в договоре мелким шрифтом. А там указано, что тот самый беспроцентный период длится всего пару-тройку дней. И если не выплатить всю сумму займа в срок, начнут набегать дикие проценты. Но попытка вернуть вс вовремя через приложение банка также обернется огромными процентами — они уже заложены и в этот способ возврата денег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что микрофинансовые организации начнут штрафовать за выбивание денег.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.61
-0.73 105.25
-1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:14
Больше 100 атак украинских БПЛА на Донецк сорвала система «Купол Донбасса»
0:57
Стало известно, о чем был телефонный разговор Вучича и Лаврова
0:47
Не помнит, где тело: полковник МВД признался в убийстве журналиста спустя 20 лет
0:28
Макрон обновил состав правительства Франции
0:24
Новогодняя опасность: что делать, если домашний питомец наелся елочных иголок
0:01
«Трудно встретить кого-то лучше»: Олег Майами прокомментировал новые отношения Айзы

Сейчас читают

Игорь Левитас: Прибалтийские Вымираты и весь ЕС вымирают из-за Украины
«Как два пазла склеились»: Валя Карнавал об отношениях Самойловой и Джигана
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год