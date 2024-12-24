Соцфонд РФ досрочно выплатит часть пенсий за январь 2025 года

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 681 0

Соцфонд РФ: часть январских пенсий выплатят в декабре 2024 года

Соцфонд в декабре досрочно выплатит часть январских пенсий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Средства будут получены до 28 числа текущего месяца.

Россиянам, которым поступает пенсия с 1 по 9 число каждого месяца, в декабре досрочно выплатят деньги за январь 2025 года. Об этом сообщил Социальной фонд России, отметив — это коснется всех, кто получает выплату по старости, по инвалидности, а также накопительных, страховых и социальных пенсий.

«Пенсия за январь будет перечислена на счета пенсионеров не позднее 28 декабря», — отметили в ведомстве.

При этом страховые пенсии будут начислены уже с учетом индексации, то есть увеличенные на 7,3%. А тем, кому деньги доставляет Почта России, получат их из рук почтальонов, начиная с 3 января 2025 года.

С 10 января же перевод через банки возобновится по стандартному графику.

К слову, во время «Итогов года — 2024» президент России Владимир Путин заявил — отсутствие документов не должно стать препятствием к получению пенсии. Об этом он высказался в связи с обращением пенсионера из Красного Лимана. Из-за того, что при обстреле сгорел дом, сгорела и трудовая книжка. Из-за этого мужчина не может добиться справедливого перерасчета.

Единственное, что может потвердеть его стаж работы — это справка ОК-5. Документ пенсионер предоставил в пенсионный фонд Калининского района города Донецка, но ответа так и не последовало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая новая выплата для семей с детьми появится в России.

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