В Тверской области мужчина поджег частный дом, есть погибшие
Ребенок и трое взрослых погибли в подожженном доме в Тверской области
Фото: 5-tv.ru
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Пожар тушили 24 пожарных и шесть единиц техники.
В Вышнем Волочке на улице Московской загорелся двухэтажный деревянный дом. Предварительная причина пожара — поджог. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Тверской области.
Пожар оценивался как сложный. Его достигла 120 квадратных метров. Его тушили 24 пожарных и шесть единиц техники.
«При тушении были обнаружены тела трех человек (двух взрослых и одного ребенка), еще одна женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее 5-tv.ru писал, что пожарный во время атаки БПЛА в Казани закрыл собой женщину и ребенка. Семья ищет самоотверженного сотрудника МЧС, чтобы поблагодарить за спасение.
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